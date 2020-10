Wolfshagen

Das Bernhard von Barsewisch Porzellan in vielen Facetten liebt, fällt beim Betreten der neuen Ausstellung im Schlossmuseum Wolfshagen auch dem Letzten auf Anhieb auf. Mehr als 1000 Exponate, vom Teller bis zum Spucknapf, werden in insgesamt neun Räumen ausgestellt.

Interesse entstand fast zufällig

Es handelt sich um die größte Sammlung bemalten Porzellans mit mitteleuropäischem unterglasurblau. Weitestgehend Gebrauchsgegenständen aus vier Jahrhunderten und aus über 50 Manufakturen. „Für mich ist das immer eine Kindheitserinnerung“, verrät von Barsewisch im Gespräch. In der Kindheit liegt der Ursprung dieser Leidenschaft fürs Zerbrechliche.

Ein Teller mit typischem Zwiebelmuster. Quelle: Julia Redepenning

Bernhard von Barsewisch erinnert sich: „Wir hatten damals zu Hause das klassische weiße Porzellan und einmal eines mit Zwiebelmuster.“ Immer an Sonntagen wurden die guten Stücke auf den Tisch gestellt. „Für mich hatte es immer etwas von Glückseligkeit, wenn wir als Familie gemeinsam am Tisch saßen“, sagt er. Dann kam der Krieg und mit ihm die schlechten Tage. Die Familie musste sogar fliehen.

Ein Verkäufer weckte sein Interesse

Später wollte er fehlende und kaputte Stücke des Familienbesitz ersetzen. Als er in einen Laden ging, stellte ihm der Verkäufer so viele Fragen, dass sein Interesse geweckt wurde. „Er zählte mir so viele verschiedene Farben auf“, sagt von Barsewisch, „ich war sprachlos.“ Künftig wollte er mehr ein Auge darauf werfen.

Diese Schale ist das Lieblingsstück von Bernhard von Barsewisch . Quelle: Julia Redepenning

Den entscheidenden Anstoß für seine Sammelleidenschaft erhielt der Schlossherr jedoch an anderer Stelle. An einem Tag besuchte der Porzellanliebhaber einen Haushalt, in dem es Stücke mit Zwiebelmuster aus dem 18. Jahrhundert gab. Seit diesem Tag war es um ihm geschehen, meint er.

Ausstellung im internationalen Keramik-Museum in Weiden

Aktuell betrage seine Sammlung mehr als 1000 Stücke. Schrittweise wandelte sich Bernhard von Barsewisch von einem Laien, zu einem Liebhaber bis hin zu einem anerkannten Experten. So stellte er seine Sammlung auch im internationalen Keramik-Museum in Weiden in der Oberpfalz in Bayern aus – als Leihgabe. Jetzt ist sie im Schloss Wolfshagen ( Groß Pankow) für Besucher zu sehen.

Mehr als 100 Stücke können in Wolfshagen besichtig werden. Quelle: Julia Redepenning

Seit Donnerstag erstrahlt die Ausstellung zudem in einem neuen Gewand. Während der Corona-Krise und den damit verbunden Einschränkungen seien zwar eine Zeit lang keine Besuche im Schloss möglich gewesen, aber die Sammlung von „Unterglasurblauem Porzellan in Mitteleuropa“ ist deshalb nicht vergessen worden.

LED-Lampen lassen das Porzellan strahlen

Alle Ausstellungsstücke wurden erneut geprüft. Zudem wurden die Vitrinen mit entsprechenden Tafeln versehen. So können Besucher mehr und vor allem interessante Informationen zu den Ausstellungstücken erfahren.

Um diese genau zuordnen zu können, wurden die Exponate mit Nummern versehen. Durch den Einbau von LED-Lichtern in die Vitrinen wird das strahlende Weiß des Porzellans hervorgehoben. Somit werden sie noch mehr zu einem wahren Hingucker.

Zuständig für die Präsentation war und ist Lisa Maria Vogel. Sie ist die Kustodin des Schlossmuseums Wolfshagen und zudem Kunsthistorikerin. „Es ist schon eine kleine Sensation, dass wir eine solch schöne Sammlung hier in Wolfshagen haben“, sagt sie. Sie ist genau wie Bernhard von Barsewisch mit viel Leidenschaft bei der Sache.

Früher war Porzellan ein kostbares Gut

„Heute ist Porzellan etwas alltägliches geworden“, meint Lisa Maria Vogel, „aber früher war es ein wertvoller Besitz, den man gerne zeigte.“ Die Stücke Bernhard von Barsewischs sind teilweise an die 300 Jahre alt. Klare Aussagen kann man nicht geben, das Alter kann nur eingeordnet und geschätzt werden.

Im 18. Jahrhundert wurde Porzellan als Material für sehr vieles genutzt. So trifft man in der Ausstellung im Schloss Wolfshagen nicht nur herausragend gestalteten Teller und Schüsseln der Meißner Manufaktur, sondern entdeckt ebenso simple Alltagsgegenstände wie etwa ein Schneckentöpfchen, einen Fingerhut oder eine Augenbadewanne.

Ein Teller zerbrach von Barsewisch

Auf die Frage, ob das wertvolle Gut auch immer heil geblieben ist, kann Bernhard von Barsewisch eine Geschichte erzählen: „Einmal ist es mir passiert“, sagt er, „da ist mir ein Stück herunter gefallen.“ Beim Herausnehmen aus einem Karton habe sich der Klebestreifen ungünstig verhakt und es fiel ihm herunter und zerbrach.

„Ich musste danach den Raum verlassen“, erinnert er sich“, so furchtbar war es. Heute ist jener Teller Restauriert und ebenfalls ausgestellt. Die Bruchspuren seien kaum sichtbar. Dennoch ist Barsewisch dadurch umso hellhöriger, wenn irgendwo Porzellan zerschlägt. Denn wenn es um seine Leidenschaft geht, ist er lieber umso vorsichtiger.

Von Julia Redepenning