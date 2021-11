Wootz

Als am Reformationstag nach etlichen Wochen der Ruhe in der kleinen Wootzer Kapelle wieder einen Gottesdienst stattfand, war auch ein bisschen Reformation mit dabei: Das Gebäude hat nämlich ein neues Dach bekommen. So ganz neu war es allerdings nicht, weil die Pfannen von der Bad Wilsnacker Wunderblutkirche stammen.

Dachdecker aus Nebelin übernahm die Arbeiten

Wer nun gedacht hatte, dass damit auch ein bisschen Pilgeratmosphäre einzieht, hatte sich jedoch getäuscht: Zum einen sind die Dachziegel lange nach der Wunderblutzeit entstanden. „Sie wurden in den 1980er Jahren in Riesa herge-stellt“, erzählte Dachdeckermeister Mario Menzel aus Nebelin, dem die Arbeit schnell von der Hand ging. „Hier war ja sonst alles in Ordnung“, sagte er. Weil ohnehin gebaut wurde, ist obendrein auch der Blitzschutz erneuert worden. „Denn was nützt uns ein neues Dach mit neuen Bibern, die nun fröhlich darauf sitzen, wenn nachher der Blitz einschlägt?“, fragte Pfarrer Wolfgang Nier in seiner Lobrede auf alle Beteiligten.

Andreas Dräger (links) hatte wohl die meiste Arbeit geleistet, aber für Christian Peschke aus Bad Wilsnack gab es von Pfarrer Wolfgang Nier einen Umschlag als Dankeschön - die Ziegel aus der Wunderblutkirche hatten die Wootzer gratis bekommen. Quelle: Kerstin Beck

Dass das über 30 000 Euro teure Vorhaben innerhalb von anderthalb Jahren vonstatten gehen konnte, ist jedoch in erster Linie der überaus engagierten Zuarbeit Andreas Drägers zu verdanken. Der langjährige Bausachverständige des Kirchenkreises Prignitz hatte in einer „riesengroßen Aufgabe“ nicht nur Fördermittel eingeworben, sondern sich auch mit den für dieses Projekt zuständigen Formalitäten auseinandergesetzt.

Dank an Förderer und Unterstützer

„In erster Linie möchte ich mich bei der Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse, beim Förder-kreis ,Alte Kirchen in Berlin-Brandenburg, und bei der Stiftung ,Prignitzer Kirchen,, die bei der Deutschen Stiftung Denkmal-schutz angesiedelt ist, für die finanzielle Hilfe bedanken“, sagte der Perleberger. „Letztere Stiftung gibt es noch nicht lange, sie wäre deswegen für andere Kirchenprojekte eine gute Hilfe“, ergänzte er. Beteiligt hatten sich zudem der Evangelische Kirchenkreis sowie der Landkreis Prignitz, der Kirchsprengel sowie die kommunale Gemeinde Lenzerwische.

Und dann gab es noch einen Umschlag - für das Bad Wilsnacker Mitglied des Gemeindekirchenrates, Christian Peschke, der als Spendengeber eigener Art eingeladen worden war. „Sie haben uns zwar die Ziegel geschenkt, aber die Sanie-rung Ihrer Kirche ist ein Fass ohne Boden, und so möchten wir Sie hiermit wenigstens ein bisschen unterstützen“, betonte der Pfarrer dabei.

Frauen aus der Umgebung reinigten Kirche auf Hochglanz

Ein großes Lob ging auch an die sogenannte Putzkolonne - etwa zehn Frauen aus Wootz und der Lenzer Wische, die im Nachhinein gewerkelt und gewütet und damit alle Handwerkerspuren beseitigt und zudem zum Reformationstag Kuchen gebacken hatten. Federführend war dabei Helga Bethmann. „Wir freuen uns alle sehr, dass die Kapelle jetzt komplett saniert worden ist, denn nun ist endlich Ruhe, aber während des Putzens haben wir gesagt, dass jetzt die jüngere Generation dran ist, um weiterzumachen“, sagte die Wootzerin. Seinen Anteil erbrachte auch Ansgar Book, der mit seiner Frau vor über einem Jahr in das „wunderschöne Dorf“ gezogen ist und die Sanierung „sehr schön“ findet. „Ich habe zwar nicht mitgeputzt, dafür aber heißes Wasser geliefert“, meinte der ansonsten in Berlin tätige Arzt.

Darüber hinaus besitzt die Wootzer Kapelle einen gotischen Flügelaltar. Und wenn man die in dessen Mitte im Strahlenkranz prangende Maria befragen könnte: In ihrer Zeit hat sie sicherlich etliche Pilger gesehen, die entlang des Deiches nach Wilsnack wanderten.

Von Kerstin Beck