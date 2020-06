Bad Wilsnack

Die Wunderblutkirche in Bad Wilsnack erhält erneut auch in diesem Jahr Fördermittel des Bundes. Darüber informierte am Mittwoch der für die Prignitz zuständige CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke.

Wunderblutkirche ist ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung

Laut Steineke hat die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt Monika Grütters für dieses Jahr eine Förderung von bis zu 210 000 Euro in Aussicht gestellt. Das Geld stammt aus dem Denkmalpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler 2020“ des Bundes. Die Wunderblutkirche ist zum Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung ernannt worden.

Erst im Februar hatte die Wunderblutkirche sich über einen Geldsegen freuen können. Da gab es von der Sparkasse Prignitz und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung Fördermittel für die Neugestaltung von sieben Kirchenfenstern.

Fördermittel für Wunderblutkirche werden dringend benötigt

„Ich freue mich, dass die Wunderblutkirche in Bad Wilsnack wieder die benötigten Fördermittel vom Bund auch in diesem Jahr erhält. Die Kirche ist und bleibt eines der bedeutendsten Baudenkmäler im Nordwesten Brandenburgs“, so Steineke.

Der Bundestagsabgeordneten war zuletzt am 18. Februar in der Wunderblutkirche, um sich ein Bild vom Fortschritt der Sanierungsarbeiten zu machen.

