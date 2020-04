Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Prignitz steigt auf 18

Perleberg

Innerhalb von 24 Stunden ist ein weiterer Corona-Fall im Landkreis Prignitz hinzugekommen: Am Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt in Perleberg insgesamt 18 Infizierte seit Beginn der Krise. Das teilte der Landkreis Prignitz am Donnerstagnachmittag mit.

Landesweit betrachtet ist Prignitz weiter der Landkreis mit den wenigsten Infizierten. Laut Gesundheitsministerium gibt es auch relativ auf 100 000 Einwohner bezogen mit Uckermark nur einen Landkreis, der weniger Corona-Fälle hat.

Landrat Uhe appelliert an die Besonnenheit der Bürger

„Zahlen sind trügerisch, sie können schnell in die Höhe steigen“, warnte demgegenüber Landrat Torsten Uhe. Er appellierte eindringlich an alle Prignitzer, sich gerade zu Ostern wie bisher mit Besonnenheit an die Eindämmungsverordnung mit klaren Kontaktsperren zu halten.

„Selbstverständlich fällt es schwer, auf den traditionellen Gottesdienst zu verzichten, Familienbesuche zu unterbinden und den Osterspaziergang nur zu zweit beziehungsweise in kleinster Familie zu pflegen“, wirbt Uhe um Verständnis.

Drive-in-Tests auf Covid-19 erst wieder am Dienstag

Es liege in unser aller Interesse, sich verantwortungsbewusst zu verhalten, damit die in Aussicht gestellten Lockerungen nach Ostern greifen könnten, sagte er. „Ich zähle auf Sie – bitte halten Sie die Regeln ein!“, so Landrat Uhe.

Die stationäre Corona-Testung in Perleberg passierten am Donnerstag von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr 63 Personen, betreut von insgesamt elf ehrenamtlichen Helfern des DRK und von Mitarbeitern des Rettungsdienstes, des Katastrophenstabes und des Gesundheitsamtes Perleberg.

Aufgrund der eingeschränkten Dienstzeiten der Labore über die Osterfeiertage wird die nächste stationäre Corona-Testung an der Rolandhalle in Perleberg erst wieder am Dienstag ab 8 Uhr möglich sein.

Corona-Hotline an den Feiertagen geschaltet

Über Ostern können Patienten bei Verdacht auf Covid-19 gezielt den Ärztlichen Bereitschaftsdienst, Telefon 116 117, nutzen, der auf den zuständigen Arzt verweisen wird.

Die Corona-Hotline des Landkreises unter 03876/71 33 13 ist auch über die Osterfeiertage geschaltet, und zwar am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Von Bernd Atzenroth