Zugausfälle zwischen Hamburg und Berlin: Flixtrain fährt nicht

Böse Überraschung für alle Reisenden auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin: Das private Unternehmen Flixtrain hat derzeit eine wichtige Verbindung eingestellt und damit sehr kurzfristig Pendler vor vollendete Tatsachen gestellt.

Hamburg – Berlin: Flixtrain lässt den Pendlerzug ausfallen

Wenige Wochen nach dem Wechsel auf den Winterfahrplan wurde der Zug um 16.51 Uhr ab Hamburg mit Halt in Wittenberge schon wieder gestrichen. Dabei hatte sich Flixtrain erst im letzten Jahr erfolgreich um diese Trasse bemüht, um der Deutschen Bahn Konkurrenz zu machen. Jetzt aber sei man zu der Erkenntnis gekommen, dass die Strecke zu dieser Jahreszeit nicht wirtschaftlich zu bedienen sei.

Als Grund nannte Flixtrain-Pressesprecher Sebastian Meyer die seit dem 1. Januar geltenden erhöhten Preise für die Trasse und die negativen Auswirkungen durch Corona. „Im Winter ist es für private Anbieter sehr schwierig“, erklärte Meyer auf MAZ-Nachfrage.

Kalt erwischt von dieser Entscheidung wurde auch die Deutsche Bahn, die nicht sofort, aber immerhin ab dem 31. Januar einspringt und einen Zug ab 16.51 Uhr mit Zwischenhalt in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge nach Berlin fahren lässt. Dieses Angebot soll zunächst bis zum 6. April von montags bis donnerstags gelten. Dann plant Flixtrain den Wiedereinstieg.

Hamburg – Berlin: Ausfall von Flixtrain trifft Pendler aus der Prignitz

„Wir gehen davon aus, dass ab April die Nachfrage wieder steigt“, sagte Sebastian Meyer zum weiteren Vorgehen. So oder so: Bei den Pendlern hat sich das Unternehmen noch keine Freunde gemacht. Noch gibt es keinen einheitlichen Tarif, was bedeutet, dass Fahrscheine der Deutschen Bahn in Flixtrain-Zügen nicht gelten und somit ein Aufschlag notwendig wird.

Das hat seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember dazu geführt, dass viele Prignitzer auf eine spätere Verbindung ausweichen, die von der Deutschen Bahn bedient wird. Auffällig sei auch gewesen, dass der Zug um 16.51 Uhr sehr oft Verspätung hatte. Es sei sogar vorgekommen, dass der ICE um 17.35 Uhr noch vor dem Flixtrain losgefahren sei. Wer für den 5. Januar im Internet bei Flixtrain nach dieser Verbindung gesucht hat, der fand dort den Hinweis: Fahrt ist leider ausgebucht.

