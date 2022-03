Pritzwalk

2002 machten sich die ersten Radlerinnen und Radler aus Wittstock und Wittenberge zum Frühlingsbeginn auf Tour nach Pritz­walk, wo sie neben musikalischer Unterhaltung ein kleiner Markt und regionale Köstlichkeiten erwarteten – der Startschuss für das Anradeln in der Prignitz.

Was vor 20 Jahren mit drei engagierten Kommunen in der Prignitz begann, hat sich mittlerweile zu einer festen Tradition im Veranstaltungskalender des Landkreises gemausert. Neben Wittenberge, Wittstock/Heiligengrabe und Pritzwalk beteiligen sich auch Perleberg, Bad Wilsnack, Putlitz, Kyritz und Groß Pankow am diesjährigen Anradeln am 23. April.

Jubiläumsfahrt am 23. April führt nach Pritzwalk

Die Teilnehmer starten jeweils von festgelegten Treffpunkten ihrer Kommunen und fahren anschließend zusammen in die Ausrichterstadt Pritzwalk. Angeführt werden sie dabei größtenteils von ihren Bürgermeistern und Amtsdirektoren, die es sich nicht nehmen lassen, den Saisonstart in der Prignitz gemeinsam mit ihren Bürgern zu feiern. Treffpunkte, Abfahrtszeiten und Strecken können für die einzelnen Kommunen ab Mitte März auf der Webseite www.dieprignitz.de/anradeln eingesehen werden.

Bühnenprogramm in Pritzwalk

In Pritzwalk erwartet die Radler ein buntes Bühnenprogramm und ein Fest zum musikalischen Einklang in den Frühling. Für die Stärkung nach der Tour ist mit regionalen Köstlichkeiten auf dem Marktplatz gesorgt. Sowohl die Sparkasse als auch die Städte und Gemeinden haben Preise für ihre Erlebnisorte und Entdeckungsziele zu vergeben, die Lust darauf machen die Prignitz zu entdecken.

Zahlreiche Gewinnspiele

So gibt es unter anderem ein Familienticket für die Funtasy World von der Stadt Wittenberge, eine Familienfahrt mit dem Pollo von der Gemeinde Groß Pankow oder einen wohltuenden Aufenthalt in der Kristall Kur- und Gradier-Therme von der Stadt Bad Wilsnack zu gewinnen. Neben dem jüngsten und der ältesten Radler wird auch die Gruppe mit der größten Summe aus Anzahl der Teilnehmer mal gefahrener Kilometer prämiert. Zuletzt ging der Wanderpokal an Pritzwalk – zum dritten Mal in Folge.

Am Anradeln beteiligen sich auch 2022 wieder zahlreiche Kommunen. Quelle: Lars Schladitz

„Als erste Ausrichterstadt des Prignitzer Anradelns und als Ehrung für die große Teilnahmebereitschaft der Pritzwalker bleibt der Wanderpokal nach 20 Jahren nun in Händen der Pritzwalker“, erklärt Carola Krakow, Radwegekoordinatorin des Tourismusverbandes Prignitz. Doch die anderen Kommunen der Prignitz haben die Chance auf den neuen Wanderpokal, den Fahrrad Raugsch aus Wittenberge für das Anradeln sponsort. „Es wird also wieder spannend, ob der neue Pokal zum 20. Anradeln an die Stadt Pritzwalk geht oder ob er weiterwandert, denn Enthusiasmus und Willen beweisen alle Kommunen und mobilisieren ihre Einwohner zum Mitradeln“, sagt Krakow.

Tourismusverband sucht Fahrer der ersten Stunde

Zum 20-jährigen Jubiläum sucht der Tourismusverband Fahrer der ersten Stunde, Bilder und Geschichten aus den letzten Jahren. „Seit meiner ersten Mitfahrt vor 16 Jahren bin ich jedes Mal begeistert vom Enthusiasmus und der Stimmung der Radfahrenden. Es wurde Wind und Wetter getrotzt. Ich erinnere mich sogar an ein Jahr, in dem die Radfahrer im Schnee gestartet sind“, erinnert sich Krakow.

Unter allen Teilnehmern, die ihre Geschichten und Bilder teilen und weitergeben wollen, verlost der Verband einen Regionalkorb mit Köstlichkeiten aus der Prignitz.

Von MAZonline