Preddöhl

Eine schwarze Labrador-Hündin und ein Berner Sennenhund-Rüde (Foto: Privat) sind am Montag gegen 9 Uhr in Preddöhl entlaufen. Die Hündin hört auf den Name Emilia. Sie ist sehr zutraulich und lässt sich von jedem anfassen.

Der Rüde heißt Gustav. Gustav ist eher ängstlich, lässt sich von Fremden eher nicht anfassen, würde aber niemals jemandem etwas tun. Gustav hat eine Marke mit Telefonnummer am Halsband.

Wenn jemand die beiden gesehen oder sie zugelaufen sind, wäre Sigrid Reimann und deren Familie für jeden Hinweis dankbar. Es gibt auch einen Finderlohn. Wer etwas weiß, melde sich unter der Rufnummer: 0171/6 32 14 07

Von MAZ-online