Angeklagte damals immer unter Alkohol und Drogen

Im Großen und Ganzen gaben Robert M. und Theo M. am Montag zu, was ihnen die Staatsanwaltschaft vorwirft. Das sind so einige Straftaten. Wie die vom 13. Dezember 2014, als sie in der Junckerstraße einen Freund von Robert M. aufsuchten.

Unter Drogen und Alkohol kam es zu Straftaten

„Damals stand ich viel unter Alkohol und Drogen. Wie ich auf die Idee kam, dorthin zu gehen, weiß ich nicht“, sagte der Neuruppiner. Wahrscheinlich war der Grund Geld, das er für die Drogen brauchte.

„Ich habe ihm gedroht, ihn zu schlagen. es aber nicht getan.“ Das reichte wohl. Er räumte selbst ein, dass sein Freund wusste. dass er so eine Drohung gegebenenfalls auch umsetzen würde.

Aber weder ein Messer noch ein Baseballschläger wie vorgeworfen seien im Spiel gewesen. Das bestätigte auch Theo M. Auch er sei damals „zugedröhnt“ gewesen. Nun lasse er die Finger von Drogen und Alkohol.

Die Fäuste saßen locker

Am Herrentag 2017 kam es am Bollwerk in Neuruppin zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf Robert M. einen anderen mit der Faust schlug. Aber „ich haue nicht einfach einem aufs Maul“. Da habe es eine Vorgeschichte gegeben.

In Walsleben im Oktober 2017 war Robert M. nach eigenen Angaben in Spendierlaune und schickte einen anderen mit 50 Euro zum Bier holen. Das kam nicht. Erst am Ende der Party habe er den Mann wieder getroffen und ihn angesprochen. Der habe gemeint, wer er denn sei und was er wolle. „Daraufhin habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben.“

Befragt zu Fahrten, bei denen Robert M. ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß, teilweise unter Drogen, räumte er einige ein, andere nicht. Er habe sein Auto oft verliehen.

Die Verhandlung wird am Dienstag, 5. Mai, fortgesetzt.

Von Dagmar Simons