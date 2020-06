Zwei weitere Corona-Fälle in der Prignitz

Prignitz

Zwei weitere Personen im Landkreis Prignitz sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte Annette Löther am Samstag für den Landkreis Prignitz mit. Somit erhöht sich die Zahl der Fälle der im Landkreis Prignitz an Covid-19 erkrankten Personen auf insgesamt 30. Davon gelten 25 Personen als genesen.

Infizierte waren bereits in Quarantäne

Die beiden neuen Fälle hängen zusammen mit den jüngsten beiden Infektionsfällen in der Prignitz, die am Mittwoch gemeldet worden waren. 41 mögliche Kontaktpersonen hatten sich deswegen in Quarantäne begeben müssen.

Anzeige

Von den bisher überprüften Kontaktpersonen, die sich bereits in Quarantäne befinden, sind nun zwei Personen positiv getestet worden, wie der Landkreis mitteilt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Bernd Atzenroth