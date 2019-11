Auszeichnung in Baek für die Initiative „Lust auf Landwirtschaft“: Staatssekretär Thomas Kralinski übergab den Länderinnen die Auszeichnungsurkunde als Demografie-Beispiel des Monats November.

Die Initiative "Lust auf Landwirtschaft" der Prignitzer Länderinnen ist "Demografie-Beispiel des Monats" im November 2019. Staatssekretär Thomas Kralinski überreichte den Frauen am Mittwoch in der Freien Landschule in Baek die Auszeichnungsurkunde. Quelle: Bernd Atzenroth