Guben

Rund eine Woche nach dem fremdenfeindlichen Übergriff auf vier Asylbewerber in Guben ( Spree-Neiße) sind in der Stadt erneut Flüchtlinge angegriffen worden. Drei Männer aus Somalia, Äthiopien und Eritrea im Alter von 20 bis 33 Jahren waren am Freitagabend mit Fahrrädern unterwegs, als ein Auto so dicht an ihnen vorbei fuhr, dass einer von ihnen vom Fahrrad springen musste, wie die Polizeidirektion Süd am Samstag mitteilte.

Der Wagen fuhr sich demnach anschließend auf einer Bordsteinkante fest. Die Insassen flüchteten. Polizisten nahmen wenig später zwei polizeibekannte Tatverdächtige im Alter von 20 und 25 Jahren fest. Einer von ihnen wird der rechten Szene zugeordnet. Die Ermittlungen dauern an, es werden noch Zeugen befragt. Verletzt wurde niemand.

Anzeige

Erst letzte Woche: Schwerer Angriff auf zwei Asylbewerber

Am vergangenen Wochenende hatte nach Polizeiangaben eine Gruppe von 15 bis 20 weiblichen und männlichen teils vermummten Jugendlichen vier Flüchtlinge umkreist und verbal attackierte. Zwei Asylbewerber konnten flüchten, die beiden anderen, ein 16-Jähriger aus Guinea und ein 19 Jahre alter Marokkaner, wurden aus der Personengruppe heraus geschlagen, getreten und fremdenfeindlich beschimpft. Die beiden Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von RND/dpa