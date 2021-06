1. Planung für Ausbau der Straße Gräfendorf-Werbig samt Ortsdurchfahrt

Gräfendorf

Die Ortsverbindung zwischen Gräfendorf und Werbig ist eine vielgenutzte Kreisstrasse, steht aber wegen ihres schlechten Zustandes seit Jahren auf der Vorhaben-Liste des Landkreises. Die Ankündigung, dass die Straße nicht nur erneuert, sondern einen abseits der Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg erhalten soll, freute viele. Vor allem für den Aspekt, dass sich am Werbiger Ortseingang aus Richtung Gräfendorf die Grundschule und der Hort der Gemeinde befinden und der Radweg dann endlich als sicherer Schulweg dienen kann, ist die Entscheidung von Bedeutung.

Das größte Ärgernis ist die Dorfstraße

Doch nicht nur zwischen den genannten Ortschaften, sondern auch in Gräfendorf selbst muss die von Rissen und Schlaglöchern übersäte Straße dringend gemacht werden. Nur lückenhaft angelegte Gehwege, stehendes Niederschlagswasser und der gänzlich fehlende Radweg gelten seit langem nicht nur bei den Anwohnern als großes Ärgernis.

Die Dorfstraße in Gräfendorf ist schon lange marode. Quelle: Beate Klemens

Auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung stellte der vom Landkreis beauftragte Michendorfer Planer Friedrich Haag nun erstmals einen Entwurf dessen vor, wie die Straße am Ende der frühestens 2022 beginnenden Arbeiten aussehen könnten. Hintergrund der Präsentation war der anstehende Beschluss über eine Kostenteilungs-Vereinbarung zwischen Landkreis und Gemeinde. Denn beim innerörtliche Ausbau der Straße ist die Kommune für die so genannten Gehwegbereiche zuständig und muss für die Kosten für Gehwege, Radweg und Straßenbeleuchtung alleine aufkommen, beziehungsweise beim Erhalt von Fördermitteln dafür den Eigenanteil erbringen.

80.000 Euro Mehrkosten – mindestens

Haags Ankündigung, dass sich die Kosten alleine für den Gehweg um 80.000 auf 207.000 Euro erhöhen, weil der Landkreis, entgegen der ursprünglichen Vorstellung nun eine deutlich größere Gesamtbreite von 2.50 Meter vorschreibt, sorgte unter der Gemeindevertretern für Unmut. Dass die genannte Bausumme bereits das Ende der Fahnenstange ist, bezweifelt Haag und verweist auf die in manchen Baubranchen derzeit aufs bis zu Vierfache des Vorjahres-Niveaus angezogenen Baupreise.

Die Bäume auf der linken Bildseite müssen der breiter werdende Dorfstraße weichen. Quelle: Beate Klemens

Augenfälligste Neuerungen auf der 1,8 Kilometer langen Ortsverbindung wird eine mit einer Mittelinsel angelegte Querungshilfe direkt vor dem Schulgebäude sein, die durch ihre bauchige Form zugleich auch als Verkehrsberuhigung dient. „Auch der Schulbus kann durch die geschwungene Schleppkurve der Mittelinsel aus besser in Richtung Werbig auffahren und der Verkehr wird insgesamt langsamer, was mehr Sicherheit bedeutet“, so Haag.

Da die bisherige Dorfstraße in Gräfendorf stellenweise nicht breit genug ist, müssen einige der Straßenbäume gefällt werden. Die breiten Gehwege und Zufahrten in Höhe der ehemaligen Gaststätte werden künftig deutlich schmaler ausfallen um an dieser Stelle die geforderte Fahrbahnbreite zu erreichen.

Rollstuhlgerechte Bushaltestellen vor dem Dorfgemeinschaftshaus

Vor dem Dorfgemeinschaftshaus soll es künftig in jeder Richtung eine ordentliche und vor allem rollstuhlgerecht ausgebaute Bushaltestelle geben. Die Wendestelle für den Schulbus wird zurückgebaut, da sie zu klein ist, der Platz für eine größere jedoch nicht ausreicht.

Die bitterste Pille neben der angekündigten Kostensteigerung ist die Verschiebung des Zeitplanes. Aufgrund der ungewissen Entwicklung der Baupreise hat der Landkreis den Bau des Radweges vorerst abgekoppelt. „Sie wird gebaut, aber erst später“, so Friedrich Haag. Auch die Tatsache, dass zuvor noch Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern geführt werden müssen, über deren Flächen der Radweg führen soll, spielt bei dieser Entscheidung eine Rolle.

Von Uwe Klemens