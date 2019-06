Seit 1998 ist Töpfermeister Axel Rottstock in Glashütte. Hier hat er ein Töpfercafé und seine Werkstatt, in der er Vasen oder Tassen kreiert. Und lädt in den Sommerferien erstmals zu Vorführungen an der Töpferscheibe ein. Warum er sich keinen besseren Beruf vorstellen kann.