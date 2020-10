Altes Lager

Schon der Name lässt vermuten, dass hinter dem größten Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf eine spannende Geschichte steckt. Mit der Entstehung des Ortes am 7. Oktober 1870 ist die Historie von Altes Lager seit Mittwoch 150 Jahre alt. Eine Festveranstaltung dazu sollte ursprünglich am morgigen Samstag stattfinden. Die Vorbereitungen dafür starteten schon zu Beginn des Jahres.

Das Festkomitee traf sich zu einer ersten Besprechung im März – nur wenige Tage später kam der Lockdown. Weitere Treffen waren nicht möglich. Trotzdem erzählt Ortsvorsteher Marko Göritz: „Wir hatten noch bis Juli die Absicht, das Fest durchzuziehen.“ Wegen der aktuellen Bedingungen, haben sich die Organisatoren dann im September kurzfristig gegen die große Feier entschieden. Ob sie in 2021 oder doch erst in fünf Jahren zum 155. Geburtstag nachgeholt wird, wird noch entschieden. Laut Göritz wolle man erst einmal abwarten, wie sich die Dinge bis Anfang 2021 entwickeln.

Neue Broschüre mit Fotos und Fakten ist da

Im ehemaligen Offizierskasino – dem heutigen Kulturzentrum „Das Haus“ – sollte sich der 150. Geburtstag hauptsächlich abspielen. Nun wird am Sonntag um 15 Uhr zu einer Lesung geladen. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten. Davor werden Marko Göritz und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Zeitgeschichte, Christian Göritz, einen Kranz am Denkmal für die französischen Kriegsgefangenen niederlegen. Darüber hinaus wird in diesem Rahmen auch die neue Broschüre zum Verkauf angeboten. Das 38-seitige Heft informiert über die Geschichte des Ortsteils von 1870 bis heute und zeigt anhand von beeindruckenden Vorher-Nachher-Fotos, wie sich Altes Lager entwickelt hat. Haus-Leiterin Andrea Schütze hatte die Broschüre gemeinsam mit vielen Unterstützern entworfen.

Auch Ortsvorsteher Marko Göritz wird öfter nach der Historie von Altes Lager gefragt. „Der Name ist schon ungewöhnlich“, bestätigt der 49-Jährige. Neben Unwissenden gibt es aber auch viele Interessierte, die gezielt nach Altes Lager kommen. „Meistens wollen sich die Leute die historischen Gebäude angucken“, weiß Göritz. Er empfiehlt Touristen zudem einen Besuch der Dauerausstellung im Haus. Gäste aus den Niederlanden oder England hat Göritz bereits in Altes Lager getroffen. Auch der örtliche Sportverein SG Blau-Weiß Altes Lager ist mit seinem besonderen Stadion ein Anziehungspunkt für Fußballfans.

Die Geschichte von Altes Lager beginnt schon im Jahr 1860 und 1862. Dort tätigte der preußische Militärfiskus die ersten Landkäufe nördlich der Treuenbrietzener Chaussee. Wenig später – im Jahr 1864 – legte er den Schieß- und Truppenübungsplatz an, der später durch weitere Landkäufe noch vergrößert wurde. Ein Gelände, das namentlich zur Errichtung eines Barackenlagers bestimmt war, wurde dann am 7. Oktober 1870 von Dorf Zinna erworben. Dort begannen 8.000 französische Kriegsgefangene des deutsch-französischen Krieges mit dem Bau des ersten Barackenlagers.

Im Jahr 1897 erhielt es den Namen Altes Lager in Abgrenzung zum Neuen Lager, das ab 1889 im Zusammenhang mit der Erweiterung des Schießplatzes entstanden war. 1934 kam die „Deutsche Verkehrsfliegerschule“ nach Altes Lager und 1946 erhielt der Ort den Status einer eigenständigen Gemeinde. Im Jahr 1992 zog die Sowjetarmee ab und ziviles Leben begann auf den ehemaligen Militärflächen. Seit 1998 gehört Altes Lager zur Gemeinde Niedergörsdorf und ist heute der größte von 22 Ortsteilen.

Viele Möglichkeiten in Altes Lager

„Wo viele Menschen sind, gibt es auch Probleme“, gibt Marko Göritz zu. Aus Sicht des 49-Jährigen hat Altes Lager aber vor allem Schönes zu bieten. Für ihn ist seine Heimat ein lebendiger Ort mit vielen Möglichkeiten und einer besonderen Geschichte. „Hier ist eigentlich immer was los – man kann immer was unternehmen“, so Göritz. Ob Kulturveranstaltungen im Haus, Festivals auf dem Flugplatz oder jegliche Sportarten von Drachenfliegen bis Kartfahren – Altes Lager hat viel zu bieten. „Fehlt nur noch ein kleiner See zum Paddeln“, sagt Göritz.

Auch in der Lesung am Sonntag erzählen drei Autorinnen verschiedene Geschichten. Renate Wullstein hat in den letzten fünf Jahren viele Interviews geführt. Aus diesen 25 Gesprächen entstand ihr Buchprojekt „Alles außer Sanssouci“. Das Buch erzählt von Erinnerungen von Potsdamern über Leben und Wirken vom Anfang des 20. Jahrhunderts, in der NS-Zeit und in der DDR bis in die Gegenwart. Ein Kapitel im Buch handelt auch von der Autorin selbst. Auch Ursula Demeter wurde für das Buch von Renate Wullstein interviewt. Sie war bei der Defa beschäftigt und berichtet vom Zusammenleben mit den Sowjets unter dem Titel „Ich wohne, wo der Panzer stand“. Als Dritte liest Hannelore Rose aus ihrem Buch „Russisches Konfekt“. Sie wurde 1953 in Altes Lager geboren und wuchs dort auf, bis sie nach ihrem Abitur nach Potsdam ging. Rose berichtet, wie sie die Kindheit in Altes Lager damals erlebt hat.

Von Isabelle Richter