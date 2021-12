Ludwigsfelde

Silvester darf auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen gefeiert werden. In Brandenburg dürfen sich maximal zehn Personen treffen – das gilt auch für Geimpfte und Genesene. Außerdem gibt es ein Böller-Verkaufs-Verbot und Clubs und Diskotheken haben geschlossen. Kommt bei den Menschen in Teltow-Fläming bei so vielen Einschränkungen zu Silvester überhaupt Stimmung auf? Die MAZ hat in Ludwigsfelde nachgefragt.

Bei der Ludwigsfelderin Julia Ziese sind die Silvester-Pläne wegen Corona ins Wasser gefallen. Eigentlich hatte sie Tickets für eine Veranstaltung, aber die sei nun wegen der Pandemielage abgesagt, erzählt sie. „Jetzt weiß ich noch nicht, was ich mache. Das entscheide ich spontan.“ Auch ihre Freundin Zoe Herrmann ist noch unentschlossen. Prinzipiell sei es ihr aber wichtig den Abend mit Freunden zu verbringen. „Ein bisschen feiern muss schon sein“, sagt sie.

Zoe Herrmann (links) und Julia Ziese wissen noch nicht, wie sie in diesem Jahr Silvester feiern. Quelle: Lisa Neugebauer

Berlinerin fährt zum Feiern nach Polen

Das findet auch die Berlinerin Silvia Sasien, die in Ludwigsfelde arbeitet. Sie fährt mit Freunden extra nach Polen, um dort in einem Hotel zu feiern. Schon bevor die Regierenden die Kontaktbeschränkungen beschlossen hatten, hatte sie sich zu diesem Schritt entschlossen. „Wir haben uns quasi schon vorbereitet“, sagt Sasien. 16 Personen seien sie, die sich in Polen treffen. „Vor ein paar Wochen habe ich noch mit 35 Leuten meinen Geburtstag gefeiert, ich finde es etwas verrückt, dass es jetzt nicht mehr geht“, sagt sie. Auch wirtschaftlich sieht sie die Kontaktbeschränkungen kritisch. „Jetzt fahren wir nach Polen und kaufen dort ein und tanken“, sagt sie. „Das ist doch auch blöd für die deutsche Wirtschaft.“

Alle der 16 Freunde seien geimpft und würden sich vor der Feier noch einmal testen, sagt Sasien. So wollen sie sich vor einer Ansteckung schützen. Auf das Treffen verzichten wollten die Freunde aber nicht. Es sei Tradition, dass sie sich an Silvester sehen, sagt Sasien. „Wir sind seit 12 Jahren befreundet und wir sehen uns sonst nicht so oft – an Silvester muss es dann sein.“

Silvia Sasien und Sohn Lucas fahren mit Freunden nach Polen, um dort zusammen Silvester zu feiern. Quelle: Lisa Neugebauer

Pläne zu Silvester fallen wegen Corona ins Wasser

Die Idee, mit zwei Freunden nach Polen oder Tschechien zu fahren, hatte erst auch der Ludwigsfelder Stefan Albrecht. Doch das sei ihnen wegen der Pandemie dann doch „zu heiß“ gewesen, sagt er. Auch die Idee nach Hamburg zu fahren, kam nicht zur Umsetzung – vor allem, weil wegen der vielen Beschränkungen „die Stimmung inzwischen so schlecht“ gewesen sei. Jetzt hat er sich bei einem anderen Kumpel eingeladen. „Das wird jetzt ganz entspannt.“

Die Silvester-Pläne von Stefan Albrecht haben sich durch Corona zerschlagen, jetzt feiert er mit einem Kumpel. Quelle: Lisa Neugebauer

Dass alle Partys ausfallen, findet Albrecht etwas schade. „Zusammensein im Freundeskreis, unter Leute kommen und deren Geschichten und Lebenseinstellungen zu hören, finde ich schon richtig spannend“, sagt er. Gegen ein Feuerwerksverbot habe er allerdings nichts. „Als ehemaliger Hundebesitzer finde ich es positiv, dass nicht geböllert werden darf“, sagt er. „Die Tradition verstehe ich eh nicht.“ Nur das Feuerwerk der Stadt Ludwigsfelde würde er gern mal wieder erleben. „Da legen die schon jedes Jahr noch eine Schippe drauf.“

Familie Reinke verbringt Silvester gemütlich zu Hause. Quelle: Lisa Neugebauer

„Aber wir wollen ja alle gesund bleiben.“

Familie Reinke aus Oberhavel feiert auch in diesem Jahr lieber im Kreise der Familie. Die großen Partygänger seien sie nicht, sagen sie. „Wir verbringen den Abend gemütlich auf der Couch und spielen Mensch-ärger-dich-nicht“, sagt die Mutter der drei Kinder. Auch das Verkaufsverbot von Feuerwerk stört die Familie nicht. „Wir haben das sonst auch nur ganz wenig gemacht, damit die Kinder etwas Leuchtendes haben“, sagt der Vater. Oma Reinke, die in Ludwigsfelde wohnt, vermisst allerdings das Feuerwerk der Stadt. „Das ist immer sehr schön“, sagt sie. „Aber wir wollen ja alle gesund bleiben.“

Von Lisa Neugebauer