Obwohl in diesem Jahr keine Veranstaltungen zur Übergabe der Fördermittel stattfinden können, unterstützt die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) 45 Vereine, Organisationen und Einrichtungen im Landkreis Teltow-Fläming mit fast 148.000 Euro.

Stellvertretend für alle von der MBS bedachten Vereine im Landkreis Teltow-Fläming überreichte Katrin Zachlod, MBS-Marktdirektorin, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln die Förderzusage am Wochenende an die Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH in Ludwigsfelde und die DLRG Stadtverband Ludwigsfelde-Zossen.

Neues Fahrzeug für die Wasserrettung

Die Bildung und Erziehung gGmbH wird mit der finanziellen Unterstützung in der Kita „Kinderland“ in Ludwigsfelde eine Trainingsstrecke für Laufräder, Roller und Fahrräder errichten. Die DLRG wird sich zur Aufrechterhaltung des Wasserrettungsdienstes ein neues Zugfahrzeug zulegen.

Außerdem werden gefördert: der Judo-Club Großbeeren für eine Judo-Safari für Kinder bis 14 Jahre und das Diakonische Werk T-F in Jüterbog, um ein Spielhaus für seine Spieloase zu kaufen. Der Förderverein Bummi in Zossen kann einen Sinnesgarten einrichten, die Sportgemeinschaft Segeln Mellensee-Klausdorf möchte in einem Jugendcamp vermitteln, wie eine Segelregatta geplant wird und der Heimatverein Jüterboger Land wird das Denkmal auf dem Franzosenfriedhof sanieren lassen.

Vielfältiges Engagement

Katrin Zachlod betonte während der Übergabe: „Mit Ihrem vielfältigen Engagement stärken die Vereine in Teltow-Fläming auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft und ermöglichen es dadurch vielen Menschen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Wir sagen gerade in der jetzigen Zeit Danke dafür und wünschen der Fröbel gGMBH, aber auch den anderen 44 Vereinen, eine möglichst schnelle Rückkehr zu normalen Abläufen – im Interesse einer lebenswerten Region.“

