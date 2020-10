Dahmeland-Fläming

Die erste Ferienwoche ist schon vorbei. Viel Familien sind dieses Jahr aufgrund der steigenden Corona-Zahlen Zuhause geblieben und erkunden die Umgebung. Die gute Nachricht: Es gibt viele bunte Ferienangebote im Landkreis, die noch Plätze für Kinder frei haben.

1. Auf Entdeckungstour in Blankensee

Raus in die Natur, frische Luft schnappen und neue Entdeckungen machen – dazu lädt der Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern ins NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal für die Herbstferien ein. Am Montag, 19. Oktober, um 14 Uhr und am Mittwoch, 21. Oktober, 9 und 14 Uhr, nehmen die Wildnispädagoginnnen Heidi Grabener-Ramelow und Anke Zietlow die Ferienkinder mit auf eine herbstliche Entdeckungsreise. Im Spiel und mit spannenden Forscherfragen tauchen die Ferienkinder ein in die Natur und halten ihre Entdeckungen im Wald-Bilderrahmen fest. Anmeldung erforderlich. Geeignet für Kinder ab sechs Jahre. Teilnahme kostenfrei.

Infos und Anmeldung: NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel. 033731/ 700462 oder mail@besucherzentrum-glau.de

2. Schnitzen und Sammeln auf Burg Storkow

Am 21. Oktober um 10 Uhr können Schüler von 7 bis 12 Jahren den "Taschenmesserführerschein" auf der Burg Storkow machen. Die Kinder lernen verschiedene Schnitztechniken und die Eltern können durchatmen. Denn Wildnispädagogin Ulrike Schünke gibt wichtige Tipps, damit sich niemand beim Schnitzen in die eigenen Finger schneidet. Teilnehmende sollten ihr eigenes Taschenmesser mitbringen. Wer lieber sammelt und bastelt, ist am 23. Oktober um 14 Uhr auf der Burg Storkow zum „Herbstschnickschnack“ richtig. Kinder zwischen 7 und 12 Jahren können in der Umgebung Naturmaterialen sammeln und aus diesen dann verschiedene natürliche Produkte, wie zum Beispiel Postkarten aus Laubblättern oder Waschmittel aus Kastanien, herstellen. Beide Kurse kosten jeweils 4 Euro.

Infos und Anmeldung: Burg Storkow, Schloßstraße 6, 15859 Storkow (Mark), Tel. 033678/73108 oder besucherzentrum@storkow.de

3. Tanzen in Luckenwalde

Einmal wie eine Primaballerina oder ein Primoballerino über die Bühne wirbeln? Kein Problem. Die Kreismusikschule Teltow-Fläming lädt alle tanzwütigen Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren zu einem dreitägigen Tanzworkshop ein. Der Workshop findet vom 24. bis 26. Oktober in den Räumen der Kreismusikschule in Luckenwalde, Ackerstraße 15 statt. Die Tanzpädagogin Iliana Maria Alvaro ist eine erfahrene klassische Tänzerin, die schon in Paris und London gearbeitet hat. In Luckenwalde wird sie mit den Kindern Choreographien aus dem Ballett „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski einüben.

Infos und Anmeldung: Kreismusikschule, Ackerstraße 15, 14943 Luckenwalde, Tel. 03371/622733 oder kreismusikschule@teltow-flaeming.de

4. Saatbomben bauen in Pieros

Wer gerne in der Erde buddelt und den Bienen etwas Gutes tun will, der kann am 20. Oktober um 13 Uhr in die alte Schule in Pieros kommen. Und weil das einfache Vergraben von Blumensamen zu langweilig ist, zeigt Gärtner Franz Heitzendorfer, wie man Saatbomben bastelt. Damit können Kinder den eigenen Garten oder Balkon verschönern. Die Veranstaltung ist kostenlos. Treffpunkt ist die Alte Schule in Prieros.

Infos und Anmeldung: Naturparkverwaltung Dahme-Heideseen, Tel. 033678/ 7 31 08 oder np-dahme-heideseen@lfu.brandenburg.de

Die Klassiker 1. Fläming-Skate Auf rund 230 Kilometern durch Wälder, Wiesen und Felder skaten. Infos unter www.flaeming-skate.de 2. Wildpark Johannismühle Wildpferde, Luchse und Braunbären beobachten. Infos unter www.wildpark-johannismuehle.de 3. Tierpark Luckenwalde Esel und Alpakas streicheln. Infos unter www.tierpark-luckenwalde.eu

5. Tanz, Schauspiel und Musik in Wildau

Gleich drei Kreativworkshops für Jugendliche bietet der KJV e.V. in Zusammenarbeit mit Kind & Kegel e.V. und dem Wildauer Kulturkonsum 114 e.V. an. In der freien Musik- und Kunstakademie in Wildau können Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren tanzen, schauspielern und musizieren. Dafür sind keine Vorkenntnisse notwendig. Angeleitet werden die Jugendlichen von den erfahrenen Kulturpädagogen Stamatis Veligradis, Franziska Roloff und Elisabeth Kaul. Aufgrund von Corona wird es dieses Mal keine große Abschlussaufführung geben, aber die Teilnehmenden sehen die Ergebnisse ihrer Arbeit am Ende der Workshops in einem Film. Die Teilnahme ist kostenlos.

Infos und Anmeldung: Unter www.kjv.de/kultur gibt es ein Anmeldeformular. Tel. 03375-2465800.

6. Glaskugeln bemalen in Baruth

Das Museum Baruther Glashütte lädt zum Herbstferienprogramm ein. Das Museum und die Läden im Ort haben während der Herbstferien dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Vorführungen im Glasstudio gibt es täglich um 12 Uhr und um 15 Uhr: Aus der heißen, flüssigen Glasmasse entsteht ein besonderes Objekt, dessen Fertigungsprozess die Gäste von Anfang bis Ende beobachten können.

Christoph Hübner, Immaterielles Kulturerbe der Manuellen Glasfertigung im Glasstudio im Museum Baruther Glashütte Glasbläser Christoph Hübner. Quelle: Barbara Schmidt

Dienstags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr findet Mosaike legen statt. Auf kleinen Pressholzplatten können Kinder (und natürlich auch Jugendliche und Erwachsene) mit quadratischen Glasstücken Muster legen, Formen und Bilder erschaffen oder bunte, abstrakte Mosaike herstellen. Die Mosaike können dann als Untersetzer genutzt werden. Donnerstags und freitags ist es möglich, von 10 bis 16 Uhr in der „Neuen Hütte“ Glas zu bemalen. Mit Glasmalstiften werden Butzenscheiben und Bewässerungskugeln kreativ dekoriert. Alle Glasstücke bestehen aus farblosem Glas und stammen aus dem Glasstudio im Museum Baruther Glashütte.

Von Lena Köpsell