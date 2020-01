Dahme

Ein 67-Jähriger betrat am Dienstagnachmittag um 15.10 Uhr die Filiale eines Geldinstituts in Dahme, pöbelte sofort die dort anwesenden Mitarbeiter an und forderte die Erhöhung seines Dispokredites.

Nachdem ihm von einem Verantwortlichen aufgrund seines aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens ein Hausverbot erteilt wurde, griff der Mann den Mitarbeiter an, in dem er nach ihm trat und ihm mehrmals mit der Faust auf den Kopf schlug. Der Mitarbeiter konnte sich der Attacke entziehen und die Polizei verständigen.

Kriminalpolizei ermittelt

Beim Eintreffen der Polizisten war der 67-Jährige nicht mehr anwesend. Die Polizei befragte Zeugen und fertigte eine Strafanzeige wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline