Großbeeen

Die Gemeinde Großbeeren hat am Sonntag um 18 Uhr offiziell ihr Jubiläumsjahr eröffnet: 1271 wurde der Ort zum ersten Mal urkundlich erwähnt, feiert damit 2021 sein 750-jähriges Bestehen. Zum Start der Feierlichkeiten eröffnete Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) am Sonntagabend – coronabedingt via Videobotschaft – das Jubiläumsjahr. Zeitgleich wurde die Festbeleuchtung des Gedenkturms aktiviert, die ihn das ganze Jahr über in rot und blau anstrahlen wird.

Bostel blickte in seiner Rede noch einmal auf das Jahr 2020 zurück und bezeichnete den Beginn von 2021 als harten Einstieg. Doch 2021 sei mit dem Gemeindejubiläum auch ein gutes Jahr, in dem Großbeeren auf 750 Jahre zurückblicke, mit „Ereignissen, die wir feiern werden und feiern müssen, denn das sind wir uns alle schuldig“, sagt Borstel in der Videobotschaft. „Ich wünsche mir, dass wir zusammenkommen – als Gesellschaft.“

Bei der Lichternacht werden weitere Gebäude angestrahlt

Bereits kurz nachdem die Beleuchtung des Turms angegangen war, fotografierten erste Passanten das neue Motiv. Durch den Schneefall wirkte die Beleuchtung noch einmal ganz besonders. Der Turm wird nun das ganze Jahr in den Farben leuchten, zur Lichternacht am 20. März werden zusätzlich das Stellwerk am Bahnhof, das Rathaus, die Schinkelkirche, die Otfried-Preußler-Schule und das ehemalige Armenhaus bunt angestrahlt. Die zunächst angekündigte damit verbundene Kneipentour wird es coronabedingt aber nicht geben.

Aktionen zum Jubiläum über das ganze Jahr

Der Veranstaltungsbeirat und die Gemeinde haben sich für das Jubiläumsjahr Aktionen und Veranstaltungen überlegt, die sich über das gesamte Jahr verteilen. Eine Übersicht finden Sie hier.

Von Lisa Neugebauer