Baruth

Die Anschlussstelle Baruth/Mark an der A 13 wird in Richtung Dresden vom 11. bis 15. November gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßenwesen jetzt mitgeteilt hat. Grund sind Instandhaltungsarbeiten.

Währenddessen werden folgende Umleitungen eingerichtet: Autofahrer, die von der A 13 Richtung Baruth abfahren wollen, werden gebeten, auf der Autobahn weiterzufahren, in Staakow abzufahren und dann Richtung Berlin wieder aufzufahren. Anschließend können sie dann in Baruth abfahren.

Wer in Richtung Dresden auf die Autobahn auffahren will, sollte zunächst Richtung Berlin auffahren und dann in Teupitz abfahren und in die andere Richtung wieder auffahren. Dazu können Autofahrer den Umleitungsschildern Richtung Dresden folgen.

Von MAZonline