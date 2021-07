Staakow

Ein Reisebus ist am Freitagvormittag auf der A 13 zwischen den Abfahrten Freiwalde und Staakow umgekippt. Dabei sind nach ersten Informationen 19 Menschen verletzt worden.

Fünf Rettungshubschrauber im Einsatz

Sowohl der Rettungsdienst aus Dahme-Spreewald wie der Rettungsdienst aus Teltow-Fläming sind im Einsatz, fünf Rettungshubschrauber wurden zur Unfallstelle gerufen. Auch die Feuerwehren aus der Umgebung sind im Einsatz.

Autobahn Richtung Berlin gesperrt

Die Autobahn ist in Richtung Berlin gesperrt. Die Gegenfahrbahn in Richtung Dresden, die für die Landung der Rettungshubschrauber ebenfalls gesperrt war, ist inzwischen wieder freigegeben. Wie lange die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Berlin noch dauern wird, ist noch nicht bekannt. Geschätzt werden zwei bis drei Stunden.

Die Unglücksursache ist noch nicht klar. Nach ersten Angaben soll der Fahrer des Reisebusses beim Spurwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und in den Entwässerungsgraben seitlich der Autobahn geraten sein.

