Großbeeren/Rangsdorf

Betreiber und Händler sind geschockt von der kurzfristigen Absage der Weihnachtsmärkte in Brandenburg. Betroffen zeigt sich unter anderem Jürgen Muschinsky, der sich seit 17 Jahren um die Vorbereitung des Rangsdorfer Weihnachtsmarktes kümmert. „Wir wussten zwar um das Risiko, aber dass es jetzt noch zu einer Absage kommt, wo andernorts die Weihnachtsmärkte gerade begonnen haben, hat uns schon sehr überrascht.“ Muschinsky hatte insgesamt acht Standorte mit jeweils fünf Ständen geplant, damit keine größeren Menschenansammlungen entstehen.

Nach der Absage hat sich der Rangsdorfer Altbürgermeister in einer Mail an Bürgermeister Klaus Rocher (FDP), den Vorsitzenden des Kreistages Danny Eichelbaum und den Kämmerer Johannes Ferdinand gewandt. Darin setzt er sich für einige Händler ein, die mit ihren Marktständen ihren Lebensunterhalt verdienen. „Bei mir haben sich fünf gemeldet, für die eine Entschädigung gut wäre“, schreibt er. „Bei entsprechenden Programmen von Bund und Land fallen die meisten durch.“ Einen tatsächlichen Fördertopf für solche Fälle gibt es nicht, aber Muschinsky hofft auf Verständnis und den guten Willen: „Es wäre ein wichtiges politisches Signal, betroffenen Händlern wenigstens mit einer kleinen Entschädigung zu helfen“, sagt er.

Absage Weihnachtsmarkt: Eventfirma wartet offiziellen Beschluss ab

Bei der Veranstaltungsfirma Jüttner, die den Großbeerener Weihnachtsmarkt ausrichten wollte, liefen am Dienstag die Drähte heiß. Noch am Vortag waren die Berliner davon ausgegangen, den Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende unter der 2G-Regelung zu betreiben. Nun warte man noch den offiziellen Beschluss ab, teilt die Eventfirma mit.

Im Schloss Diedersdorf wurde der diesjährige Weihnachtsmarkt bereits vor der Absage durch die Landesregierung storniert. Eigner Thomas Worm: „Wir haben das vorzeitig kommen sehen und lieber gleich die Veranstaltung abgesagt.“ Natürlich haben auch hier eine Reihe von Fremdfirmen unter den Absagen zu leiden: Ob Schlossbäckerei, Crepes-Stand oder die Bier- und Grillversorgung, sie alle müssen nun sehen, wie sie bestellte Waren loswerden.

Jugendclub verkauft Weihnachtswaren über Facebook

In Rangsdorf haben die Jugendlichen des örtlichen Jugendclubs Joker aus der Not eine Tugend gemacht. Via Facebook starteten sie bereits kurz nach Bekanntwerden des Weihnachtsmarktverbots den Verkauf der eigens angefertigten Weihnachtsutensilien. Yvonne Lennecke, die mit den Jugendlichen im Joker arbeitet: „Wir haben zwar viel für den Rangsdorfer Weihnachtsmarkt vorbereitet, so richtig traurig sind wir aber angesichts der Corona-Zahlen nicht über die Absage.“

Weihnachtsbasteleien im Rangsdorfer Joker hergestellt. Quelle: Privat

Schneemänner aus Wolle, Rentiere aus Korken, Engel und so einiges andere hatten die Jugendlichen hergestellt, um so die Kasse des Jugendclubs aufzubessern. In einem Projekt mit geflüchteten Jugendlichen wurden Kissen genäht. Das alles soll nun nach Möglichkeit online verkauft werden. „Erste Interessenten haben sich sehr schnell gemeldet, nachdem wir die Dinge bei Facebook zum Verkauf angeboten haben“, sagt die Sozialarbeiterin.

Von Johanna Apel und Udo Böhlefeld