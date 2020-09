Alexanderdorf

Als Schwester Ruth beschloss, ins Kloster zu gehen, war Berlin noch durch eine Mauer geteilt. Es war 1983, das Jahr, in dem die Grünen zum ersten Mal in den Bundestag einzogen und das Internet noch Arpanet hieß. Schwester Ruth hieß damals Gabriele Lazar, war 23 Jahre alt, arbeitete als Erzieherin und hatte gerade das Abitur nachgeholt. Eine junge Frau an der Schwelle des Erwachsenenlebens.

Die Benediktinerin ist eine kleine, resolute Frau mit freundlichem Blick. Ihr von einem weißen Schleier eingerahmtes Gesicht wirkt jünger als das einer 60-Jährigen. Die schwarze Ordenstracht lässt sie wiederum älter wirken. Sie berlinert ein wenig und lacht viel wenn sie spricht. Am Ringfinger ihren rechten Hand steckt ein goldener Ring, Symbol ihrer ewigen Verbundenheit mit Gott.

Anzeige

Warum ins Kloster?

Den größten Teil ihres Lebens, mittlerweile 37 Jahre, hat sie als Schwester Ruth in der Abtei St. Gert­rud in Alexanderdorf ( Teltow-Fläming) verbracht. Die 1500 Jahre alte Lebensregel der Benediktiner gibt hier jedem Tag die immer gleiche Form: Um 5 Uhr aufstehen, eine halbe Stunde persönliches Gebet, 6 Uhr Morgenlob, das gemeinsames Gebet mit den Schwestern, von 6.30 bis 7.30 Uhr Bibellesezeit, 7.30 bis 8.15 Uhr Eucharistiefeier – erst dann kommt das Frühstück. Ora et labora et lege – bete und arbeite und lies – lautet der Grundsatz der Benediktinerinnen.

Weitere MAZ+ Artikel

In der Welt draußen ist in der Zwischenzeit viel passiert: Die Berliner Mauer ist heute eine Attraktion für Touristen, die Grünen diskutieren, wer Kanzlerkandidat werden soll und auch in St. Gertrud gibt es jetzt einen Internetanschluss. Schwester Ruth war immer hier. Was bewegt eine junge Frau Anfang 20, ihr bisheriges Leben aufzugeben und in ein Kloster zu gehen?

Zeit für Stille und Einkehr: Gebetsraum in der Klosterabtei St. Gertrud in Alexanderdorf. Quelle: Friedrich Bungert

Schwester Ruth wächst in Berlin-Pankow auf. Sie kommt aus einem katholischen Elternhaus, zu Hause ist die Religion fester Bestandteil des Alltags. Sie hat drei Schwestern, die alle irgendwann eine eigene Familie gründen. „Die sind alle normal“, sagt Schwester Ruth und lacht. Während einer katholischen Jugendfreizeit kommt sie das erste Mal in das Benediktinerinnenkloster südlich von Berlin. Das abgeschiedene, verschlossene Leben der Nonnen auf dem Land wirkt abschreckend auf die 14-Jährige aus der großen Stadt. Gleichzeitig ist sie fasziniert von der Ruhe und Gelassenheit und der Schwestern.

Bete und arbeite und lies

Mit 17, bei einem zweiten Besuch in St. Gertrud, wächst in ihr der Wunsch, es eines Tages selbst zu versuchen. Ihr Leben ganz in die Obhut Gottes zu geben, wie sie sagt. „Es hat mir hat gefallen, dass der Tag hier so strukturiert ist.“ Als Katholikin in der DDR konnte sie sich mit der sozialistischen Gesellschaftsordnung nicht identifizieren. In der Schule, im Alltag war ihre Religion Tabuthema. Die Gesellschaft im sozialistischen Deutschland bleibt ihr fremd. „Ich hatte immer diese andere Welt von Kirche und Glaube und die war attraktiver für mich“, sagt Schwester Ruth.

Es wäre falsch, zu glauben, mit dem Eintritt ins Kloster hätte ihr Leben ein Ende gefunden. Für sie begann ein neues, ein erfüllteres Leben. Sie hat eine Ausbildung zur geistlichen und Exerzitienbegleitung absolviert. In den Neunzigern studierte sie Theologie in Erfurt. Und sie wurde Bibliothekarin des Klosters – eine späte Genugtuung. „In der DDR wurde mein Antrag auf ein Studium zweimal abgelehnt“, sagt sie, „eigentlich wollte ich Bibliothekswissenschaft studieren“. Wer weiß, ob sie heute hier säße, wenn sie damals zum Studium zugelassen worden wäre.

Nach dem Frühstück gehen die Nonnen zur Arbeit. 21 Frauen im Alter zwischen 36 und 94 Jahren leben in St. Gertrud. Jede von ihnen hat eine besondere Aufgabe im Kloster, manche haben auch zwei oder drei wie Schwester Ruth. Sie ist Bibliothekarin, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Cellerarin der Abtei, das heißt sie verwaltet die Einnahmen und Ausgaben. Ihre Mitschwestern arbeiten im Gästehaus, in der Küche, in der Hostienbäckerei oder im Klostergarten.

Das Kloster bedeutet Freiheit

Sogar dort, wo die Ordensschwestern zusammen sind, bei der Arbeit in der Küche oder im Garten herrscht Schweigen. „Geredet wird nur das Nötigste“, sagt Schwester Ruth. Selbst für private Gespräche, einen kurzen Schwatz unter Mitschwestern gibt es im Kloster ein festes Zeitfenster: die „Rekreation“ zwischen 13.15 und 13.40 Uhr. Ut in omnibus glorificetur Deus – auf dass Gott in allem verherrlicht werde. Das gilt auch für das Sprechen: Worte sind dem Gebet vorbehalten.

Der vorgegebene Tagesablauf, die enge, immer wiederkehrende Struktur aus beten, arbeiten, lesen und wieder beten bedeutet für Schwester Ruth Freiheit. Negative Freiheit, sich nicht immer wieder von Neuem für oder gegen etwas entscheiden zu müssen. „Die äußere Struktur ist eigentlich eine Entlastung“, sagt sie, „ich muss mir nicht überlegen, was ich heute mache“. Sie und ihre Schwestern plagen keine finanziellen Sorgen, keine Zukunftsängste, sie besitzen nichts und müssen sich auch nichts neues dazukaufen. Das Leben im Kloster befreit von der Last, die große Leerstelle des Lebens selbst mit Sinn füllen zu müssen. Die Regeln des Ordens geben ihn vor. Bete und arbeite und lies.

Zur Galerie Ein Blick hinter die Mauern der Benediktinerinnen-Abtei St. Gertrud in Alexanderdorf (Teltow-Fläming).

Im Klosterhof steht Schwester Paula, neben ihr ein kleiner Handwagen aus Metall. Sie trägt eine blaue Arbeitsschürze, die Ärmel hochgekrempelt, in einer Ledertasche an ihrem Gürtel steckt eine Gartenschere. Ihre Hände sind braun von Erde. Auf dem Wagen liegen Zutaten für das Mittagessen der Schwestern: zwei Dutzend hellgrüne Paprika und ein Eimer grüner Bohnen – handgepflückt in den klostereigenen Gemüsebeeten.

Mit 36 ist Schwester Paula die jüngste Nonne in St. Gertrud. Vor zwölf Jahren kam sie das erste mal hierher. Sie hatte gerade ihr Sozialpädagogik-Studium abgeschlossen, war auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt und der „Sinnhaftigkeit des Lebens“, wie sie sagt. Erst kam sie nur für ein paar Wochen, als Gast, um nachzudenken. Damals war sie nicht einmal katholisch. Dann blieb sie noch einmal für acht Monate, ließ sich taufen und schließlich, 2010, trat sie in das Kloster ein. Sie spürte die Sehnsucht, „ein intensives Leben mit Gott zu führen“.

Klöster werden seltener

Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut. Auch wenn ihre Familie ihren Entschluss nicht nachvollziehen könne. Benediktinerinnen betreten nicht mehr die Wohnungen der Verwandten und Freunde, man trifft sich im Kloster oder auf neutralem Boden. Besonders für ihren Vater sei es schwer, dass die Tochter Nonne geworden ist, auch nach zehn Jahren. Ob sich ihre Hoffnung auf ein sinnerfülltes Leben erfüllt hat? Es bedeute viel Arbeit, sagt Schwester Paula. „Es ist wie in einer Partnerschaft. Man muss die Beziehung immer wieder neu erfinden, regelmäßig neue Impulse geben.“

Menschen wie Schwester Paula sind selten geworden in den letzten Jahren. Immer weniger Frauen entscheiden sich für ein Leben als Nonne. Ende 2019 lebten 13.448 Ordensfrauen in insgesamt 1144 klösterlichen Gemeinschaften, Tendenz sinkend. 83 Prozent der Schwestern sind über 65 Jahre alt. Im Land Brandenburg gibt es auf dem Gebiet des Erzbistums Berlin sechs katholische Klöster mit Ordensfrauen. Zu DDR-Zeiten habe es mehr Neuzugänge im Jahr gegeben als heute, sagt Schwester Ruth.

Damals seien die Perspektiven für junge Menschen insgesamt sehr begrenzt gewesen. Kloster war eine Option von wenigen, erst recht für katholische Frauen. Heute ist ein Leben als Benediktinerin eine von schwindelerregend vielen Wahlmöglichkeiten, die es gibt, das eigene Leben zu gestalten. „Es ist für die Menschen heute schwieriger geworden, Entscheidungen zu treffen.“ Ob sie sich heute selbst noch einmal für diesen Weg entscheiden würde? „Das weiß ich nicht, aber ich habe es nie bereut, dass ich es getan habe.“

Von Feliks Todtmann