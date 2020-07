Niedergörsdorf

Anfang Juli startete am Flugplatz Altes Lager das „ Addicted to Music“-Festival als erstes Konzert-Angebot in Deutschland, bei dem das freie Tanzen vor der Bühne wieder erlaubt ist. Seit Mittwochabend ist das Gelände nun wieder geräumt. Vor wenigen Tagen gab der Veranstalter das vorzeitige Ende des Festivals bekannt. Wann und warum die Entscheidung für den Abbruch fiel und welche Pläne es für Ende August gibt, hat Stephan Zebisch der MAZ am Mittwoch vor dem Aufbruch in Niedergörsdorf verraten.

Verantwortung gegenüber der Crew

„Die Entscheidung ist gefallen, als wir gemerkt haben, dass bei Nena nicht mal tausend Tickets weggehen“, so der 38-Jährige zum Hintergrund des Abbruchs. Hinzu kam sein Verantwortungsgefühl gegenüber der Crew. Laut Zebisch seien alle Beteiligten zwar von vornherein davon ausgegangen, dass es kein Plusgeschäft wird – da der schleppende Ticketverkauf am Ende aber nicht einmal die laufenden Kosten decken konnte, musste er die notwendigen Konsequenzen ziehen. „Die Leute haben hier alle einen tollen Job gemacht und wollten das unterstützen. Es wäre einfach nicht fair gewesen, das hier weiter in die Länge zu ziehen und ihnen Lebenszeit zu rauben“, erklärt der Veranstalter.

Anbindung war ein Problem

Um es in Zukunft besser zu machen, habe man laut Zebisch als erstes die eigene Arbeit reflektiert. Dabei ist der Veranstalter zu dem Schluss gekommen, dass die Kosten für Dienstleister oder für die Einhaltung der strengen Auflagen doch höher waren, als erwartet. Zudem habe das Konzept für den Standort Niedergörsdorf einfach nicht optimal funktioniert.

Da sei zum einen die Anbindung, die vor allem für Gäste von außerhalb kompliziert war. Stephan Zebisch musste Konzertbesuchern etwa Shuttles zum Bahnhof organisieren. Darüber hinaus waren die Abfahrtszeiten vom Bahnhof aus für den Festival-Besucher unter der Woche einfach zu früh. Hinzu kam zum anderen vermutlich die Angst vor einer Ansteckung oder vor zu komplizierten Regeln.

Veranstalter dankbar für die Reaktionen der Besucher

Für Stephan Zebisch am Ende eine kleine Enttäuschung. „Es kamen leider viel weniger, als wir erwartet haben“, so sein Fazit. Dennoch ist der Versuch in Niedergörsdorf für ihn kein Reinfall gewesen. Laut Zebisch habe man von den Konzertbesuchern vor Ort sehr viel gutes Feedback erhalten. „Die, die da waren, sind auch mit einem Grinsen nach Hause gefahren“, erzählt Zebisch. „Genau das ist auch der Grund, warum ich das mache.“

Viele Konzertbesucher hätten dem Team viel Erfolg gewünscht und haben schon angekündigt, dass sie wiederkommen wollen – wenn auch woanders. „Die Leute hier waren wirklich herzerwärmend. Wir haben auch viele private Nachrichten bekommen“, berichtet der 38-Jährige.

Neustart auf kleinerem Gelände und mit anderem Konzept

An einem neuem Konzept wird derzeit schon gearbeitet. Stephan Zebisch will Ende August auf der Festwiese in Klausdorf (Am Mellensee) einen Neustart wagen. Die Konzerte sollen dieses Mal nur an den Wochenenden stattfinden. Die Technik wird zudem jedes Mal auf- und wieder abgebaut. Damit spart sich der Veranstalter etwa die Kosten für die Nachtwache, die in Niedergörsdorf nötig war.

Das Gelände in Klausdorf ist außerdem kleiner. Laut Zebisch wird es dort wohl auch keine Stühle mehr geben. Ein neues Hygienekonzept, mit dem man die Menschen unter Beachtung der aktuellen Auflagen auf dem Gelände verteilen kann, wird aktuell vom Veranstalter aufgestellt und mit der Gemeinde Am Mellensee besprochen. Details werden demnächst auf der Webseite sowie auf Facebook bekanntgegeben.

Auch bei der Musik soll es dieses Mal hauptsächlich in die elektronische Richtung gehen. Wie Stephan Zebisch berichtet, werden unter anderem Thomas Lizzara oder Lexy & K-Paul erwartet. Geplant sind zunächst „zwei bis vier Wochenenden“, so Stephan Zebisch. Ob es in Klausdorf klappt, liege in der Hand des Publikums.

Von Isabelle Richter