Adler in Insolvenz: Was passiert mit der Filiale im Südring-Center?

Trotz der Insolvenzanmeldung der Modekette Adler wird die Filiale im Rangsdorfer Südring-Center nach dem Lockdown vorerst wieder öffnen. Das teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Der Modemarkt in Rangsdorf sei mit seinen 20 Mitarbeitern ein wichtiger Standort für das Unternehmen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens auf MAZ-Anfrage. Trotz der Pleite soll der Geschäftsbetrieb vorerst unverändert weiter gehen, denn das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bedeute vorerst nur, dass nun ein Sanierungsplan erstellt werde, in dessen Rahmen weitere Maßnahmen beschlossen werden.

Es sei geplant, alle deutschen Filialen – auch jene in Rangsdorf – nach dem 31. Januar wieder zu eröffnen, hieß es. „Erklärtes Ziel der Eigenverwaltung ist, das Unternehmen über einen Insolvenzplan zu sanieren und für die Zeit nach Corona zukunftsfähig zu machen.“ Wie lange die Filialen „unverändert fortgeführt“ werden können, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Corona ist Schuld an Insolvenz

Das Mode-Unternehmen hatte einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Grund für den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Aschaffenburg sind nach Angaben des Unternehmens die Umsatzeinbußen in Folge der Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus. Seitdem sämtliche Filialen in Deutschland – 142 an der Zahl – seit Mitte Dezember geschlossen sind, sei eine Liquiditätslücke entstanden, die staatliche Hilfen oder Geld von Investoren nicht mehr schließen können.

Die Adler Modemärkte AG hat nach eigenen Angaben derzeit insgesamt 171 Filialen. Dazu gehören neben deutschen Standorten auch einige in der Schweiz, in Luxemburg und in Österreich. Die Zielgruppe lag bislang bei Kunden über 55 Jahren. Zum 30. September 2020 beschäftigte Adler 3350 Mitarbeiter.

