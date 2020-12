Aktion Sterntaler: Frauenhäuser bekommen Geschenke

Luckenwalde/Königs Wusterhausen

Der Weihnachtsbaum im Frauenhaus Königs Wusterhausen ist schon geschmückt. Man sieht kaum noch Tannennadeln, so viele rote Schleifen, Kugeln und Lichterketten hängen daran. Darunter stapelten sich am 23. Dezember viele Pakete, dank der MAZ-Leser. Von den Spenden aus der Sterntaler-Aktion konnten die Frauenhäuser in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald reichlich beschert werden.

Sterntaler hat alle Wünsche erfüllt

Elke Voigt, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Dahme-Spreewald, staunt nicht schlecht, als sie die Päckchen im Kofferraum sieht. „Da werden die Kinder aber Kulleraugen bekommen“, sagt sie. Neun Frauen und zwölf Kinder sind derzeit im Frauenhaus in Königs Wusterhausen untergekommen. Voigt und ihre Mitarbeiterinnen geben sich alle Mühe, um den Frauen ein halbwegs unbeschwertes Weihnachtsfest zu bescheren.

Das Geschirr, das sie sich gewünscht haben, kommt heute schon in den Einsatz. „Wir machen heute eine kleine Weihnachtsfeier. Es gibt Würstchen mit Kartoffelsalat“, erzählt Voigt. Und danach natürlich eine Bescherung für die Kinder. Unzählige Gesellschaftsspiele, ein Skateboard und Rollschuhe sind auch unter den Geschenken. Aber auch praktische Sachen, wie das Geschirr oder Bettwäsche haben sich die Frauen gewünscht.

Auch bei den Geschenken für die Frauenhäuser in Luckenwalde und Ludwigsfelde sind praktische Sachen dabei: Einen Kinderschreibtisch gibt es und einen blauen Sitzsack. Doch in den meisten Paketen befinden sich Unterhaltungsmedien, wie eine Stereoanlage oder eine Switch. „Gerade ist unser Fernseher kaputt gegangen“, sagt Sozialarbeiterin Anna Schwager vom Frauenhaus in Luckenwalde. „Da können wir etwas zum Zeitvertreib gut gebrauchen.“

Sozialarbeiterin Anna Schwager vom Frauenhaus Luckenwalde nimmt die Spenden aus der MAZ-Sterntaler-Aktion entgegen. Quelle: Lisa Neugebauer

Vor allem bei Frauen, die aus der Stadt kommen, in dem das Frauenhaus steht, sei die Gefahr groß, dass ihnen „die Decke auf den Kopf fällt“, sagt Schwager. Denn große Spaziergänge können die Frauen nicht machen – zu groß ist die Gefahr, dass ihr gewalttätiger Mann oder ein Bekannter sie sieht und sie zum Haus verfolgt.

Was sich alles genau in den Geschenken versteckt, wird sie allerdings erst bei der kleinen Weihnachtsfeier im Frauenhaus erfahren, bei der die Frauen auch die gespendeten Pakete auspacken.

Viele Spenden erreichen Frauenhäuser

In diesem Jahr sei die Spendenbereitschaft besonders groß gewesen, sagt Schwager. Auch das Jobcenter, die Diakonie, die Archeengel und Mercedes hätten Geschenke für die Frauenhäuser in Teltow-Fläming besorgt. Sie vermutet, dass die Frauenhäuser in diesem Jahr besonders in den Fokus gerückt sind, weil in den Medien viel über den steigenden Bedarf während der Corona-Krise berichtet wird.

Das spiegelt sich derzeit auch in Luckenwalde wider: Das Frauenhaus hier ist mit sieben Frauen und sechs Kindern voll belegt. Auch in Ludwigsfelde ist kein Platz mehr für Mutter mit Kind, lediglich eine einzelne Frau könnten sie noch aufnehmen. „Wir mussten sogar schon Absagen erteilen, so schwer es auch fällt“, sagt Schwager. Besonders zwischen Weihnachten und Neujahr sei der Bedarf besonders groß, sagt sie.

Spendenbereitschaft zeigt Anteilnahme

Umso schöner sei es, wenn sie den Frauen mit den Geschenken eine Freude machen können, sagt Schwager. Sie und die Gleichstellungsbeauftragte Voigt bedanken sich bei den MAZ-Lesern. Die große Anteilnahme zeige ihnen auch, wie wichtig den Einwohnern der Landkreise die Arbeit der Frauenhäuser ist. Sie hoffen, dass das Thema Gewalt gegen Frauen auch weiterhin viel Aufmerksamkeit bekommt und nicht in den Hintergrund gerät.

