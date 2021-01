Großbeeren

Die angekündigte Corona-Impfaktion am Wochenende für Senioren aus Großbeeren ist vorerst auf Eis gelegt. Nachdem die Gemeinde angekündigt hatte, ältere Menschen, die nicht in einem Seniorenheim leben, früher als alle anderen im Landkreis impfen zu wollen, kam am Dienstag die Ernüchterung: Großbeeren bekommt für die Aktion keinen Impfstoff.

Landrätin Kornelia Wehlan hatte Bürgermeister Tobis Borstel ( SPD) und die Hausarztpraxis von Christian Schäfer und Matthias Lachmann am Dienstag persönlich angerufen, um den Sachverhalt zu klären. Laut Pressemitteilung der Gemeinde sei das gemeinschaftliche Angebot seitens Wehlan „wohlwollend aufgenommen“ worden, jedoch verfüge der Landkreis laut Aussage der Landrätin über keinen zugeteilten Impfstoff, „sodass eine Impfung bereits am Wochenende nicht bestätigt werden kann“. Aus Borstels Ankündigung „Wir fangen schon mal an“ wird daher vorerst nichts.

Landkreis bekommt vom Land bisher keinen Impfstoff

Schäfer hatte am vergangenen Freitag angekündigt, den Impfstoff über das DRK beziehungsweise das Impfzentrum in Potsdam beziehen zu wollen – doch das sei doch nicht möglich, muss der Hausarzt nun eingestehen. Ohne die Zustimmung des Landkreises darf der Impfstoff derzeit nicht herausgegeben werden. „Das Zentrallager verteilt den Impfstoff im Moment über das DRK nur an Seniorenheime“, sagt er. Außerdem würden Pflege- und Krankenhauspersonal priorisiert. Wie die Landrätin ihm erläutert habe, habe der Landkreis Teltow-Fläming vom Land Brandenburg darüber hinaus bisher keinen Impfstoff zugeteilt bekommen. Das ist auch der Hauptgrund, warum das Impfzentrum im Luckenwalde noch nicht starten kann.

Großbeerens Enthusiasmus ist daher vorerst gebremst. „Die Akteure der Gemeinde Großbeeren hoffen nun auf eine zügige Zuteilung durch das Land und halten ihr Angebot aufrecht“, hieß es in der Pressemitteilung. Und auch Arzt Christian Schäfer sagt: „Wenn sich etwas ändert, sind wir bereit zu impfen.“ Innerhalb von 48 Stunde könnten die Ärzte einsatzbereit sein und dann – falls erforderlich – in drei Schichten impfen.

Viele Akteure wollen beim Impfen helfen

In der vergangenen Woche hatten die ersten Impfungen in Großbeeren stattgefunden. Das Team des Ärztehauses impfte Bewohner der DRK-Seniorenresidenz „General von Bülow“. Im Rahmen dieser Impfaktion waren Gespräche zwischen Bürgermeister Tobias Borstel und Christian Schäfer entstanden, inwiefern man den Impfstoff zeitnah auch Risikogruppen verabreichen könne, die nicht in Einrichtungen leben.

Die Verwaltung kündigte dann an, kurzfristig die Mehrzweckhalle für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen und entsprechende Kabinen einzurichten. Mitglieder des Seniorenbeirats hatten daraufhin ihre Unterstützung bei der Einladung der betroffenen Bürger sowie bei der Einrichtung eines Fahrdienstes angeboten.

Von Lisa Neugebauer