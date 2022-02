Aktuelle Corona-Lage in Teltow-Fläming am 21.2.22

Teltow-Fläming

Über das Wochenende sind die Zahlen der Infizierten weiterhin rückläufig: Aus Teltow-Fläming wurden am Montag 170 neue Coronafälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet (Vortag 273). Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 33.873 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt aktuell bei 1431 (Vortag 1357). Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt unverändert bei 274.

Landkreis TF mit Impfbus vor Ort

Weiterhin rückläufig ist die Inanspruchnahme der Corona-Schutzimpfungen. In der vergangenen Woche war der Bürgerbus des Landkreises mit einem mobilen Impfteam in Nuthe-Urstromtal zu Gast. Das war die erste Aktion dieser Art, die durch die Gemeindeverwaltung angeboten wurde. Von 10 bis 17 Uhr standen drei Ärzte und Helfer parat, um potenzielle Impfwillige zu betreuen. Insgesamt hätten 120 Dosen des mRNA-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer verabreicht werden können. Die Resonanz am Ende des Tages war enttäuschend: Lediglich eine Person nutzte die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Diese kam nicht einmal aus Nuthe-Urstromtal, sondern aus Teltow.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Impfwilliger in Ruhlsdorf

Wegen der geringen Resonanz wird ein derartiger Aktionstag in Ruhlsdorf sicher nicht wiederholt, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung. Die Gründe sieht man einerseits im Sturm, der am Donnerstag über die Region fegte. Zum anderen hätten viele Einwohner Nuthe-Urstromtals bereits die Angebote im Impfzentrum Luckenwalde oder bei den niedergelassenen Ärzten in Stülpe oder Ruhlsdorf in Anspruch genommen. In Dahme/Mark sieht es mit der Frequenz des Impfbusses ähnlich aus: Dieser wird künftig nur noch alle drei Wochen die Stadt anfahren. Bislang war man dort wöchentlich präsent. Auch die Impfstelle im Krankenhaus Ludwigsfelde wird perspektivisch nur noch samstags betrieben werden.

Lesen Sie auch Geringe Resonanz bei mobiler Impfaktion in Ruhlsdorf

Impfberatung in Luckenwalde

Seit dem 5. Februar wird an jedem Samstag jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr am Impfzentrum Luckenwalde eine individuelle, unverbindliche und natürlich kostenlose Impfberatung angeboten. Zielgruppe für diese Beratungen sind insbesondere Menschen, die noch unsicher sind, ob sie sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Fragen zur Wirksamkeit der Impfstoffe, zu aktuellen Studien und Stiko-Empfehlungen sowie möglichen Nebenwirkungen werden von erfahrenen Impf-Ärzten beantwortet. Die Impfberatung geht somit über das allgemeine Aufklärungsgespräch vor einer Impfung hinaus.

Von Iris Krüger