Teltow-Fläming

Mit einer Inzidenz von 1.608,8 (Stand Sonntag) und einem Gesamtstand von nunmehr 23.263 Fällen seit Pandemie-Beginn ist die Corona-Situation im Landkreis Teltow-Fläming weiterhin auf besorgniserregendem Niveau.

274 Tote seit Pandemie-Beginn

Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 274. Aktuell an Corona erkrankt sind derzeit 5.467 Menschen, 17.522 Personen gelten als genesen.

Aufgrund der massiven Zahl an Neuinfektionen, auch unter Kindern und Jugendlichen, ist eine konkrete Zuordnung zu Kitas und Schulen derzeit nicht möglich. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen unter den aktuell Infizierten stieg auf rund 36 Prozent. Der Altersdurchschnitt aller derzeitigen Covid-19-Fälle liegt bei 30 Jahren.

In Pflege- und Senioreneinrichtungen wurden in den zurückliegenden Tagen keine Neuinfektionen verzeichnet. Mit Stand vom Freitag gibt es Einzelfälle in fünf Einrichtungen des Asylwesens, sowie einen Ausbruch in der Erstaufnahmestelle in Wünsdorf.

Warteschleife soll kürzer werden

Viele Menschen versuchen das Gesundheitsamt telefonisch zu erreichen, hängen dabei aber oft in den Warteschleife.. Aus diesem Grund hat der Landkreis nun weitere Leitungen geschaltet, um dem hohen Informationsbedarf gerecht zu werden.

Derzeit gehen dort circa 200 Anrufe pro Tag ein, die meisten Anrufe sind Infektionsmeldungen. Die häufigsten Fragen drehen sich um die Themen Quarantäne, Impfung und die Öffnungszeiten der Teststellen. „Das Gesundheitsamt arbeitet trotz Unterstützung durch die Bundeswehr und andere Bereiche der Kreisverwaltung seit Wochen über seinen Grenzen“, so der Landkreis.

Das Bürgertelefon ist unter (03371) 608 666 wochentags von 9 bis 13 Uhr geschaltet.

Von Uwe Klemens