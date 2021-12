Luckenwalde/Wildau

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

„Spider-Man: No Way Home“

Der Superheldenfilm wird jeden Tag (außer Freitag) um 14.30, 16.45 und 19.45 Uhr gespielt. Nachdem seine Identität bekannt wurde, ist für Peter Parker alias Spider-Man ein normales Leben nicht mehr möglich. Um wieder ein Stück Normalität in sein Leben zu holen, bittet Peter Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) um einen großen Gefallen: Er soll die Vergangenheit ungeschehen machen.

„Matrix Resurrections“

Die vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves ist täglich (außer Freitag) um 17 und 20 Uhr zu sehen. Die Geschichte schien abgeschlossen, der Auserwählte konnte die Welt retten. Neo und Trinity mussten im Kampf zwischen Menschen und Maschine sterben, eine neue Matrix wurde gestartet und es herrschte vorerst Frieden. Bis jetzt. Neo agiert erneut unter dem Namen Thomas Anderson und erkennt Trinity in einem Café nicht wieder. Der Therapeut, bei dem Mr. Anderson in Behandlung ist, versucht zu ergründen, ob er weitere Episoden erlebe. Könnte eine neue Matrix erschaffen worden sein? Oder sind Neo und Trinity zurückversetzt worden und können sich nicht an die wirkliche Welt erinnern?

Ariana DeBose als Anita und David Alvarez als Bernardo in einer Szene des Films „West Side Story“. Quelle: Niko Tavernise/Walt Disney Studios/dpa

„West Side Story“

Das Remake des Musical-Klassikers läuft bis Dienstag (außer Freitag) um 19.45 Uhr. New York in den 1950er-Jahren. In den Straßen der erwachenden Metropole herrschen raue Sitten und Gangs bestimmen das Stadtbild in den jeweiligen Vierteln. Die Jets, die von Tony angeführt werden, sowie die Sharks mit ihrem Anführer Bernardo geraten stets aneinander, um ihre Vorherrschaft zu markieren. Als sich Tony jedoch in Maria verliebt, scheint der Kampf in eine neue Phase zu gehen: Maria ist Bernardos Schwester, der von der heimlichen Liaison der beiden Liebenden alles andere als begeistert ist. Die Situation eskaliert und schon bald sind die ersten Opfer auf beiden Seiten zu beklagen.

„Encanto“

Der neue Disneyfilm um die Titelfigur Mirabel wird täglich um 14.45 Uhr (Freitag um 13 Uhr) gezeigt, Samstag und Mittwoch auch 17.30 Uhr.

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm mit dem großen, animierten Hund ist am Donnerstag, Sonntag und Dienstag um 17.30 Uhr zu sehen, Freitag um 15 Uhr, Samstag,Montag und Mittwoch um 14.30 Uhr. Als die quirlige Emily Elizabeth von dem geheimnisvollen Mr. Bridwell einen kleinen roten Welpen geschenkt bekommen hat, hätte sie es nie für möglich gehalten, dass sie eines Tages in ihrem New Yorker Appartement neben einem riesigen, drei Meter großen Hund aufwachen würde. Jetzt heißt es mit dem liebenswürdigen Wonneproppen viele Abenteuer zu bestehen.

Elise erklärt dem Weihnachtsmann, dass in ihrem Dorf kein Weihnachten gefeiert wird. Das wollen die beiden unbedingt ändern. Quelle: capelight pictures

„Elise und das vergessene Weihnachtsfest“

Der norwegische Kinderfilm über ein Dorf, in dem alle Bewohner alles vergessen – vor allem, dass es Weihnachten gibt –, wird am Freitag um 15.15 Uhr gespielt.

„Lauras Stern“

Der Familienfilm ist Donnerstag, Sonntag und Dienstag um 15 Uhr zu sehen, Freitag um 13 Uhr. Laura ist ein glückliches und munteres Kind. Dieser schöne Zustand ändert sich jedoch, als ihre Eltern beschließen, in eine neue Stadt zu ziehen. Als sie eines Abends aus ihrem Fenster blickt, sieht sie, wie ein Stern vom Himmel fällt und findet ihn kurz darauf mit einer abgebrochenen Zacke wieder. Sie tröstet den kleinen Stern und verarztet die abgebrochene Stelle mit einem Pflaster. Für Laura wird der Stern zu einem Freund und gemeinsam erleben sie viele Abenteuer, die Lauras größten Träume wahr werden lassen.

Nikolas (Henry Lawfull) staunt über den magischen Ort Wichtelgrund, den Väterchen Topo (Toby Jones, l) und Kleine Nusch (Indica Watson, r) ihm zeigen in einer Szene des Kinofilms „Ein Junge namens Weihnacht“. Quelle: Studiocanal/dpa

„Ein Junge namens Weihnacht“

Der Familienfilm wird Freitag um 14.45 Uhr gespielt. Erzählt wird die Geschichte eines kleinen Jungen namens Nikolaus, der zum weltberühmten Weihnachtsmann wird.

„Weihnachten im Zaubereulenwald“

Der Kinderfilm läuft am Freitag um 13 Uhr. Eias Eltern haben ausgerechnet an Weihnachten keine Zeit für sie. Die Familienfeier fällt für die Zehnjährige damit komplett ins Wasser – stattdessen wird das Mädchen einfach zu Bekannten abgeschoben, auf deren winterlichem Bauernhof sie die Feiertage verbringen soll. Wenig begeistert von der Idee, erkennt Eia allerdings schon bald, dass es hier einiges zu entdecken gibt. Sie stößt schließlich auf den magischen Zaubereulenwald, in dem sie schon bald neue Freunde kennenlernt.

Szene aus „Nowhere Special“ Quelle: Filmverleih

„Nowhere Special“

Das Drama wird als Extra-Film am Montag um 17.30 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr gezeigt. Fensterputzer John zieht seinen vierjährigen Sohn Michael alleine auf, seit die Mutter die Familie kurz nach der Geburt verlassen hat. Ihr Leben ist bestimmt von den täglichen Notwendigkeiten und Ritualen, geprägt von der tiefen Liebe zwischen Vater und Sohn. Was Michael nicht weiß: John hat Krebs. Ihm bleiben nur noch wenige Monate. Die will er nutzen, um eine neue Familie für Michael zu suchen, eine perfekte Familie

Aktuelles aus dem Kino Capitol in Königs Wusterhausen

„Elise und das vergessene Weihnachtsfest“

Der Familienfilm ist am Freitag um 10 Uhr zu sehen.

Neues im Cinestar Wildau

„Addams Family 2“

Der Animationsstreifen wird täglich um 14.30 Uhr (Freitag um 14.15 Uhr) gezeigt, Freitag auch 11.45 Uhr, Sonntag bis Mittwoch auch 12 Uhr.

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird täglich um 14.10 und 17.15 Uhr (außer Freitag) gespielt, Freitag bis Mittwoch (außer Samstag) auch 11.30 Uhr.

Trevor (Finn Wolfhard), Phoebe (Mckenna Grace) and Podcast (Logan Kim) in einer Szene von „Ghostbusters Legacy“. Quelle: Kimberley French

„Ghostbusters: Legacy“

Der Actionfilm läuft täglich (außer Freitag) um 14.30 Uhr.

„Contra“

Die Komödie ist täglich (außer Freitag) um 20.15 Uhr zu sehen.

„Dune“

Der Science-Fiction-Film kann in 3D Donnerstag und Samstag um 23 Uhr geschaut werden.

„Ein Junge namens Weihnacht“

Der Familienfilm wird täglich um 14 Uhr und 17 Uhr (außer Freitag) gespielt, Freitag und Sonntag bis Mittwoch auch um 11.30 Uhr.

„Encanto“

Der neue Disney-Streifen läuft täglich um 14.20 Uhr (Freitag um 14.15 Uhr) und 17 Uhr (außer Freitag), Freitag und Sonntag bis Mittwoch auch 11.30 Uhr.

Logan Miller als Ben Miller in einer Szene des Films „Escape Room 2: No Way Out“. Quelle: Sony Pictures/dpa

„Escape Room 2: No Way out“

Der Thriller kann am Donnerstag und Samstag um 23.40 Uhr geschaut werden.

„Eternals“

Der Science-Fiction-Film wird Donnerstag, Samstag und Montag bis Mittwoch um 19.45 Uhr gespielt.

„Gunpowder Milkshake“

Der Actionthriller wird am Donnerstag und Samstag um 23.15 Uhr gespielt.

Michael Myers kehrt in „Halloween Kills“ wieder zurück. Quelle: Ryan Green

„Halloween kills“

Der Horrorfilm um die Titelfigur Michael Myers ist Donnerstag und Samstag um 23.15 Uhr zu sehen.

„Happy Family 2“

Der Animationsfilm kann am Freitag um 11.30 Uhr und Sonntag bis Mittwoch um 12 Uhr geschaut werden.

Lady Gaga ist in „House of Gucci“ zu sehen. Quelle: MGM

„House of Gucci“

Die Romanverfilmung mit Lady Gaga in der Hauptrolle ist täglich (außer Freitag: 14 Uhr) um 16.35 und 20 Uhr zu sehen. Es war ein Fall der nicht nur die Modewelt in Aufruhr versetzte: Die Ermordung des Gucci-Erben Maurizio Gucci sorgt 1995 für Schlagzeilen. Schnell scheint die Polizei eine Verdächtige ins Visier zu nehmen, die auf das Opfer nicht gut zu sprechen war. Maurizios Ex-Frau Patrizia Reggiani wird des Mordes beschuldigt. Während sie sich mit allen Mitteln gegen die Vorwürfe wehrt und auf ihrer Unschuld beharrt, kommen jedoch immer neue Details ans Tageslicht.

„007 – Keine Zeit zu sterben“

Der letzte Bond-Film mit Daniel Craig kann täglich (außer Freitag) um 19.45 Uhr geschaut werden.

„Lauras Stern“

Der Familienfilm wird täglich um 14.15 Uhr und 17.30 Uhr (außer Freitag) gezeigt, Freitag und Sonntag bis Mittwoch auch 11.45 Uhr.

„Matrix: Resurrections“

Die vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves läuft täglich um 14 Uhr und – außer Freitag – um 16.30, 19.30 und 20 Uhr, Donnerstag und Samstag auch 23 Uhr, im Original ist der Film am Sonntag um 19.45 Uhr zu sehen.

Chase (vorne, l) und Ryder (r.), sowie Skye (hinten, l nach rechts) Rocky, Rubble, Zuma, Marshall haben einen Auftrag in der Abenteuerstadt. Quelle: Paramount Pictures/Spin M/dpa

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm wird am Freitag und Sonntag bis Mittwoch um 11.45 Uhr gezeigt.

„Resident Evil: Welcome to Racoon City“

Der Horrorfilm kann am Donnerstag und Samstag um 23.15 Uhr geschaut werden.

„Ron läuft schief“

Der Animationsfilm wird am Freitag um 11.45 Uhr gespielt, Sonntag bis Mittwoch um 12 Uhr.

„Saw Spiral“

Der Horrorfilm ist am Donnerstag und Samstag um 23.40 Uhr zu sehen.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm ist Donnerstag und Samstag bis Mittwoch um 14.40 und 17.15 Uhr zu sehen, am Freitag um 11.45 und 14.15 Uhr, Sonntag bis Mittwoch auch 11.45 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen läuft in 3D täglich (außer Freitag) um 17 und 19.30 Uhr, Freitag um 13.45 Uhr, Donnerstag und Samstag auch 23 Uhr. In 2D ist der Film täglich (außer Freitag: 14.15 Uhr) um 14, 16.30, 19.45 und 20 Uhr zu sehen, Donnerstag und Samstag auch 23.15 Uhr.

Eine Szene des Films „Venom 2: Let There Be Carnage“. Quelle: Sony Pictures Entertainment Deutschland Gmb/dpa

„Venom 2: Let there be carnage“

Der Fantasyfilm aus dem Marvel-Universum wird täglich (außer Freitag) um 20.30 Uhr gespielt, Donnerstag und Samstag auch 23.40 Uhr.

„Weihnachten im Zaubereulenwald“

Der Kinderfilm kann Donnerstag und Samstag bis Mittwoch um 14 Uhr geschaut werden, Freitag um 11.30 Uhr, Sonntag bis Mittwoch auch 11.30 Uhr.

„West Side Story“

Das Remake des Musical-Klassikers ist täglich (außer Freitag) um 16.40 Uhr zu sehen.

