Florian Tanner (29) ist Ehemann, Vater von zwei Kindern und lebt im Nachbarlandkreis Potsdam-Mittelmark. Zur Arbeit in Ludwigsfeldes neuer Mitte kommt er tagtäglich mit dem Auto. Das Polizeirevier in den Ludwigs-Arkaden ist das Zentrum von Florian Tanners Wirkungsfeld.

„In der Freizeit bin ich im Moment ganz für die Familie da.“ Quelle: Udo Böhlefeld

Sein gesamtes Arbeitsgebiet breitet sich von Trebbin im Südwesten bis nach Großbeeren im Nordosten Ludwigsfeldes aus. Wenn es die aktuelle Situation erfordert, kann es auch schonmal nach Zossen oder bis nach Dahme gehen. Der Dienstsitz von Florian Tanner aber liegt seit 2017 im Zentrum der Autostadt.

„Im Alltag der Polizei im Landkreis hat das letzte Jahr und Corona grundsätzlich nicht viel verändert“, sagt Florian Tanner im Gespräch mit der MAZ. „Was hinzu gekommen ist, sind die Einsätze, wenn es Verstöße gab gegen die Eindämmungsverordnung.“ Originär liegt die Zuständigkeit hier beim Gesundheitsamt, auf Anfrage wird die Polizei aber im Rahmen der Amtshilfe tätig. Die Polizei ist hierbei nur eine der vielen Behörden, die bei der Eindämmung der Pandemie zusammen arbeiten. Auch der Landkreis wird unterstützt, wenn er diese Unterstützung ersucht. „Die Polizei erhebt dann die Daten der Beteiligten sowie die Verstöße und gibt das an das zuständige Rechtsamt weiter. Dort werden die entsprechenden Ordnungsverstöße überprüft und die Geldbußen festgesetzt.“

Den Menschen zuhören

Seit März vergangenen Jahres, als der erste Lockdown verhängt wurde, musste Polizeiobermeister Tanner zwar immer mal wieder wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln ausrücken. Wirklich kritische Einsätze deshalb gab es im Landkreis nicht. „Man muss sagen, dass die Leute in den meisten Fällen schon wissen, dass sie was falsch gemacht haben. Sie kommen dann unseren Anordnungen sehr schnell nach.“ In der Regel gibt es da wenig Probleme, fügt er hinzu. „Aber natürlich gibt es auch Einzelfälle, die wollen diskutieren. Da hilft es, wenn man als Polizist auch mal den Menschen zuhört.“

Sehr selten sei er bislang auf Querdenker und Corona-Leugner getroffen, sagt Tanner. „Da machen Diskussionen auch nicht wirklich Sinn“, findet er. „Bei Unbelehrbaren, bei denen man mit Vernunft keinen Zugang findet, macht es keinen Sinn zu diskutieren. Da müssen wir vor Ort unsere Maßnahmen durchsetzen und dafür sorgen, dass die Verordnungen eingehalten werden und niemand gefährdet wird.“

„Wir können arbeiten“

Die Polizei als Seelsorger bei Corona-Nöten? „Durchaus“, antwortet Florian Tanner. Und wirft dabei die Pluspunkte seines Berufs in der gegenwärtigen Krise in die Waagschale: „Wir habe zwar etwas mehr wegen Corona zu tun. Aber: Wir können wenigstens noch arbeiten. Es gibt Berufsgruppen, die müssen mit extremen Einschränkungen leben. Selbstständige zum Beispiel. Da geht es uns im polizeilichen Dienst vergleichsweise gut.“

Für alle Fälle gibt es für jeden Beamten einen Corona-Schutzanzug in jedem Fahrzeug Quelle: Udo Böhlefeld

Veränderungen gab es im Revier an der Potsdamer Straße natürlich auch. So wurden die arbeitsorganisatorischen Voraussetzungen so angepasst, dass soweit wie möglich immer die gleichen Personen zusammen ihrer Arbeit nachgehen. Wenn es Kontakt zu Infizierten gab oder man selbst Symptome hat, werden zeitnah Tests gemacht und über den polizeiärztlichen Dienst ausgewertet. So wird sichergestellt, dass eventuelle Infektionen schnell erkannt und eingedämmt werden können. Corona-Fälle gab es freilich dennoch. Im dienstlichen wie auch im privaten Umfeld gab es positive Tests. „Gott sei dank bei niemandem mit einem schweren Verlauf“, fügt Tanner hinzu.

Corona als Gewinn für die Familie

Die Maske ist in der Zeit zum alltäglichen Begleiter Florian Tanners geworden. „Wir haben ja gar keine andere Möglichkeit als uns mit der Maske zu schützen. Die tragen wir im Dienst natürlich auch, weil sich in manchen Situationen gar kein Abstand wahren lässt.“ Selbstschutz ist deshalb oberstes Gebot. Für den äußersten Notfall hat jeder der beteiligten Beamten im Einsatz auch einen Schutzanzug im Fahrzeug. „Im Prinzip sind wir so ziemlich gut geschützt“, sagt er. „Respekt hat man natürlich immer, um Großeltern oder ältere Mitbürger zu schützen. Da versucht man vorzubeugen, dienstlich und privat.“

Den Bällen beim Volleyball kann Florian Tanner nicht entgegen springen, Kontaktballsportarten fallen unter die Pandemieverordnung und sind untersagt. Außer im Profisport. So profitiert immerhin die Familie von der aktuellen Situation. „In der Freizeit beschäftige ich mich intensiv mit den Kindern. Die brauchen die Abwechslung ja.“ Die Familie rückt zusammen, wenn man sich in Ruhe mit seinen Kindern hinsetzt und spielt, findet der Vater. So hat Corona auch etwas Positives: Zeit mit den Eltern. Wenn Corona vorbei ist? Dann will Florian Tanner erstmal zum Friseur gehen. „Und auf einen Restaurantbesuch mit meiner Frau freue ich mich.“

