Ludwigsfelde

Das Coronavirus könnte demnächst Post bekommen. Und in dem Brief wird nicht viel Nettes stehen, denn die Kindergartenkinder der Kita „Grashüpfer“ im Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock sind sauer. „Jetzt waschen wir uns schon immer die Hände, aber Corona geht trotzdem nicht weg“, beschweren sie sich bei ihren Erzieherinnen. Ein Kind will nun die Initiative ergreifen und Corona einen Brief schreiben. Das Virus sollte sich also warm anziehen.

Kinder folgen routiniert Corona-Regeln

„Das ist die Logik der Kinder“, sagt Bianca Krause, Leiterin der Kita „Grashüpfer“. Vor allem nach der Sommerpause, als alle 31 Jungen und Mädchen nach langer Zeit wieder in den Kindergarten gehen konnten, wollte jeder den Erzieherinnen erzählen, wie er oder sie die Lockdown-Zeit erlebt hat. „Da war das noch ein sehr großes Thema“, sagt Krause. Inzwischen hätten sich die Kinder aber zu großen Teilen an den neuen Alltag mit Corona gewöhnt: Hände waschen, Abstand halten, Eltern vor der Tür verabschieden – all das sei bereits Routine, sagt die Kita-Leiterin.

Die Leiterin der Kita "Grashüpfer", Bianca Krause, hat keine Angst sich auf der Arbeit mit Corona zu infizieren. Quelle: Lisa Neugebauer

35 Jahren lang arbeitet Krause bereits als Erzieherin. Seit 26 Jahren ist sie in der kleinen Wietstocker Kita, seit 2009 als Leiterin. Neben den organisatorischen Aufgaben betreut Krause aber auch weiterhin die Kinder der städtischen Einrichtung – und steht damit wie viele andere Erzieherinnen und Erzieher tagtäglich an vorderster Front der von Corona beherrschten Zeit. Denn: „Für Erzieher ist Homeoffice nicht möglich“, sagt die 52-Jährige. Selbst als die brandenburger Kitas zu Beginn der Pandemie in die Notbetreuung wechselten, betreuten die Kräfte der Kita „Grashüpfer“ knapp die Hälfte ihrer Kinder. „Wir haben viele Eltern in systemrelevanten Berufen“, sagt Krause. Inzwischen kommen sogar fast alle 31 Kinder wieder in die Kita.

Die Kita "Grashüpfer" im Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock ist gut davon gekommen: Bisher gab es dort keinen Corona-Fall. Quelle: Lisa Neugebauer

„Aufgrund des Hygienekonzepts fühlen wir uns sicher“

Die Wietstocker Kita betreut Jungen und Mädchen von einem Jahr bis zum Schuleintritt – besonders bei den Kleinsten sei Abstand halten natürlich unmöglich, sagt Krause. Den Älteren versuchten die Erzieher das aber schon zu erklären. Bei der Arbeit mit den Kindern tragen die sechs Erzieherinnen der Kita keinen Mundschutz oder Visier. Was allerdings mehr geworden sei, sei das ständige Desinfizieren, sagt Krause. Aber: „Aufgrund des Hygienekonzepts fühlen wir uns sicher“, sagt die Leiterin. „Angst mich anzustecken habe ich nicht.“ Die Eltern der Einrichtung seien sehr achtsam und würden ihre Kinder bei Krankheitssymptomen sofort zu Hause lassen. „Sie wollen die anderen Kinder – und auch uns – schützen“, sagt Krause.

Bisher hat das gut gelappt: Während der ganzen Corona-Zeit traten zwei einige Virus-Fälle in den Familien auf, keines der Kinder hatte aber vorher die Kita besucht. Bis heute ist diese daher Corona-frei. Das ging nicht allen Ludwigsfelder Kitas so. Besonders die Kita „Märchenland“ hatte es Ende 2020 getroffen: Mehrere Gruppen und Erzieher mussten in Quarantäne.

Erzieherin hat trotzdem mulmiges Gefühl

Doch Krause und ihre Kolleginnen fühlen sich „so sicher, wie es eben geht“, sagt die Leiterin. Ein „mulmiges Gefühl“ habe sie eher aufgrund der generellen Pandemiesituation. „Man muss achtsam sein, alle Maßnahmen umsetzen und sich diese jeden Tag bewusst machen“, sagt sie. Seit dem Sommer können sich brandenburger Erzieher auch kostenlos testen lassen – das gebe Sicherheit, sagt Krause, auch wenn das von ihren Mitarbeiterinnen noch keiner habe in Anspruch nehmen müssen. „Das hängt auch viel an den Bedingungen hier in der kleinen Kita“, sagt sie. Die Kita in Wietstock hat einen großen Garten. „Wir leben im Prinzip draußen“, sagt Krause. „Gummistiefel und Regenbekleidung ist bei uns die Grundausstattung.“ Der derzeitige Schnee sei dahingehend ein Geschenk für alle.

Die Kita „Grashüpfer“ hat Corona derzeit im Griff – auch ohne böse Briefe der Kinder. Trotzdem wünscht sich Leiterin Bianca Krause noch ein bisschen mehr Alltag zurück. „Das Treffen mit Freunden und Verwandten fehlt nicht nur mir, es fehlt auch den Mitarbeiter, es fehlt auch den Kindern“, sagt sie. Krause hofft, dass so viele Menschen wie möglich bewusst die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus umsetzen. „Ich wünsche mir, dass bald wieder ein stückweit normales Leben möglich ist.“

Von Lisa Neugebauer