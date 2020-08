Wiepersdorf

Benjamin Lust ist ein Glückspilz. Der 16-Jährige aus Lichterfelde begeistert sich seit frühen Kindestagen für alles, was sich dreht und man mit einem Motor ausstatten kann. Dass sein Vater Andreas die Leidenschaft des Sohnes nicht nur teilt, sondern auch fördert, ist schon der erste Glücksfall, dass Benjamin in Vaters Garage den rostigen Lade-Niva entdeckte, den er nun allein Stück für Stück zu neuem Leben erweckt, der zweite.

Glückssträhne reißt nicht ab

Um die Glückssträhne perfekt zu machen, trat der jugendliche Technik-Fan Anfang August eine Lehrstelle als Kfz-Mechatroniker an. Ein Anruf aus Wiepersdorf ist nun der jüngste Glücksfall. „Ich hätte da noch ein paar Ersatzteile, die der junge Mann bestimmt gebrauchen kann“, meldete sich der 91-jährige Helmut Biedermann. Der ehemalige Schlossgärtner des Künstlerhauses war bis Mitte der 90er Jahre selbst stolzer Besitzer eines Niva und ahnte, dass die zu Zeiten der Mangelwirtschaft gehorteten Teile bei Benjamin in guten Händen sein würden.

„Goldstaub finden“ nennen Sammler solche Momente. Quelle: Uwe Klemens

„Benni hat vor Freude einen Riesen-Luftsprung gemacht, was bei ihm was heißen soll“, erzählt Andreas Lust, der sich am vergangenen Wochenende zusammen mit seinem Sohn nach Wiepersdorf aufmachte, um das Biedermann’sche Ersatzteillager zu räumen und dem rüstigen Wiepersdorfer als Dankeschön ein paar eingeweckte Mitbringsel aus eigenem Anbau zu überreichen.

Beim Plaudern auf der gemütlichen Hofbank entstand schnell der Eindruck, als wären hier Urgroßvater und Urenkel beisammen. Denn die Freude an schicken Autos und am Leben auf dem Lande teilen die beiden gleichermaßen. Auch Biedermanns Schilderungen aus seinem bewegten Leben waren für Benjamin, der sich bislang eher stiefmütterlich für Geschichte interessierte, ein ungeahnt berührendes Erlebnis.

Nicht jeder hat in seiner Jugend so viel Glück

Denn der im heutigen Polen geborene Bauernsohn hatte in seiner Jugend bei weitem nicht so viel Glück wie Benjamin. Als Helmut Biedermann noch ein Jahr jünger war als sein junger Gast heute, wurde er bereits zum Ausheben von Schützengräben eingezogen und ein Jahr später mit dem Karabiner gegen Panzer und für den Endsieg ins Feld geschickt. „Keiner der Jungs, mit denen ich mich damals angefreundet habe, hat überlebt“, schildert Biedermann sein Schicksal, das wohl für das seiner gesamten Generation steht.

Benjamin Lust mit seinem zerlegten Lada-Niva daheim in seiner eigenen Werkstatt. Quelle: Uwe Klemens

Das Kriegsende erlebte Biedermann untergetaucht bei einem Bauern in der Rhön, wo die Amerikaner in dem schmächtigen Buben keinen bereits Fronterfahrenen Soldaten vermuteten und unbehelligt ließen. Bis heute hält der Senior Kontakt zu der Familie, die ihn damals rettete.

1957 kam der Umsiedler mit Frau und Mutter nach Wiepersdorf, wo er bis zur Wende als Gärtner arbeitete und vielen Größen der DDR-Kulturszene persönlich begegnete. Auf dem Stückchen Land, das er nach der Bodenreform als Umsiedler bekam, baute er sich aus Abbruchmaterial das Haus, in dem er heute noch lebt.

Leidenschaft ist das Schönste

„Gärtnern war immer schon meine Leidenschaft und ist es heute noch“, sagt Biedermann und klopft seinem jugendlichen Zuhörer mit der Erkenntnis auf die Schulter: „Das verbindet uns, denn es gibt nichts Schöneres als das, was man tut, mit Leidenschaft zu tun – du mit deinem Auto und ich mit meinem Garten“.

Helmut Biedermanns Leidenschaft gehört der Gärtnerei. Quelle: Uwe Klemens

Welche Früchte Leidenschaft zu tage bringt, wird Benjamin schnell klar, als er zusammen mit seinem neuen Freund dessen Garten durchstreift. Pfirsich-, Zitronen- und Orangenbaum, alle natürlich selbst gezogen, tragen reichlich Früchte und auch die Trompetenbäume mit ihren riesigen Blüten sind, wie auch die wuchtigen Kakteen, eine echte Pracht.

Der Lada war ein treuer Begleiter

„Der Lada hat mir über viele Jahre auch bei meiner Gärtner-Arbeit gute Dienste geleistet, aber als die Spritpreise anzogen und weil er mit zwölf Litern ziemlich durstig war, hab ich mir nach der Wende dann einen Clio gekauft und den Lada in Zahlung gegeben“, schlägt Helmut Biedermann den Bogen zurück in die Gegenwart.

Bepackt mit Felgen, Bremsbelägen, Öl- und Luftfilter, Blinkerkappen und Scheinwerfer, Keilriemen, Kupplungszylinder und Apfelsinen machten sich Benjamin und Andreas Lust dann auf den Heimweg.

Zu helfen, wenn der betagte Gärtner vor dem Winter Hilfe braucht, um die Pflanztöpfe ins Gewächshaus zu bugsieren, versprach Benjamin vor der Abfahrt. Ein zweites Versprechen wird sich in knapp zwei Jahren erfüllen. Denn zu seinem 18. Geburtstag will Benjamin den Führerschein in der Tasche und seinen Lada fahrbereit haben und Helmut Biedermann zu einer Sause einladen. Biedermanns Satz zum Abschied, „Mensch, Junge, genieß’ deine Jugend“ wird Benjamin nicht vergessen.

Von Uwe Klemens