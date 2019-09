Traditionelles Straßenfußballturnier in Altes Lager

Altes Lager

Am kommenden Sonnabend, den 21. September wird in Altes Lager wieder gekickt. Der örtliche Feuerwehrverein lädt zum 16. Straßenfußballturnier auf den Bolzplatz Heidestraße. Gestartet wird ab 13 Uhr. Um ein Team zu eröffnen, werden drei Spieler und ein Torwart benötigt. Mitmachen kann jeder – das Alter spielt keine Rolle. Einzige Bedingung: „Jeder Spieler sollte schon oder noch laufen können“, erklären die Organisatoren mit einem Augenzwinkern in ihrer Einladung.

Kampf um den Pokal und den Titel „Beste Straße“

Am Ende des Turniers wird die stärkste Mannschaft mit einem Pokal ausgezeichnet. Aber auch um den Ruhm als beste Straße in Altes Lager wird wieder gekämpft. Im vergangenen Jahr sicherte sich das Team „Bushalte Schulsiedlung“ vor der „Flämingstraße“ und der „ Treuenbrietzener Straße“ den Titel. Die Teams „ Heidestraße“ und „ Friedrich-Engels-Straße“ sowie das Team „Flugplatz“ wollen in diesem Jahr angreifen. Darüber hinaus wird sich auch wieder ein Frauenteam unter die Teilnehmer mischen. Für das leibliche Wohl wird währenddessen am Spielfeldrand gesorgt. Bei einem Feuer soll der Abend anschließend ausklingen.

Großes Interesse im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr meldeten sich insgesamt 12 Mannschaften für das Turnier an. „Das war schon sehr umfangreich, mit so einem Andrang hatten wir gar nicht gerechnet“, berichtet der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Max Göritz. Gemeinsam mit seinen Vereinskollegen hat er das Turnier in der Heidestraße nach vielen Jahren Pause wieder als festen Programmpunkt im Veranstaltungskalender von Altes Lager etabliert. Mehr als hundert Gäste verfolgten die Partien auf dem Bolzplatz bereits im vergangenen Jahr.Auf ein ähnlich großes Interesse hoffen die Organisatoren auch in diesem Jahr. Interessierte Teams können sich noch bis zum Freitag, den 20. September unter feuerwehrverein.alteslager@gmail.com anmelden.

Von Isabelle Richter