Altes Lager

Bei einer Streifenfahrt am Samstag gegen 2 Uhr auf der Treuenbrietzener Straße in Altes Lager bemerkten Polizeibeamte einen 19-jährigen Fahrer in einem BMW, der sein Fahrzeug offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Sie hielten ihn daraufhin an. Er gab gegenüber den Polizisten zu, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Deswegen wurde eine Blutentnahme angeordnet, außerdem durfte er nicht mehr weiterfahren. Gegen den 19-Jährigen haben die Polizisten eine Anzeige aufgenommen und er muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Von MAZonline