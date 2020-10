Altes Lager

Im Ortsteil Altes Lager kommt es seit geraumer Zeit immer wieder zu Ausfällen der Straßenbeleuchtung. Frank Woitzik ( AfD) wurde deshalb bereits von Bürgern angesprochen und gab die Anfrage zu den Hintergründen in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung an die Verwaltung weiter. Bauamtsleiter Ron Peterson bestätigte daraufhin die Beobachtungen der Einwohner und erklärte: „Wir wissen um diesen Umstand.“ Mit einem Austausch der Leuchten sei es allerdings nicht getan. Denn inzwischen ist dem Bauamt der eigentliche Grund für die Ausfälle bekannt.

„Wir haben im Ortsteil Altes Lager ein relativ großes Problem mit der Straßenbeleuchtung“, so Peterson. „Das Unternehmen, das für uns die Wartung macht, musste leider an fünf Stellen entlang der Treuenbrietzener Straße Kabelbrüche feststellen.“ Wie der Bauamtsleiter weiter erläuterte, könne das Problem nicht von außen behoben werden. „Der asphaltierte Gehweg muss dort geöffnet werden, um die Kabel zu reparieren“, so Peterson. Im Zuge dieser Reparaturarbeiten würden dann auch die beiden fehlenden Lampenaufsätze in der Kastanienallee montiert. Laut Peterson seien diese bereits bestellt.

Einwohner müssen sich noch ein wenig gedulden

Zur Frage, wann die Beleuchtung in Altes Lager wieder zuverlässig funktioniert, sagte der Bauamtsleiter: „Da bitten wir einfach um Verständnis, dass es sich jetzt noch ein bisschen hinzieht. Wir hoffen aber, dass es dann auch behoben ist, sobald die eigentlich dunkle Jahreszeit beginnt.“ Die Reparatur wurde bereits beauftragt.

Auch das Gehwegstück in der Kastanienallee zwischen Feuerwehr und der Höheren Fliegertechnischen Schule seien Einwohner laut Frank Woitzik bemängelt worden. Grund dafür seien laut Woitzik die vielen Unebenheiten. Dadurch sei das Wegstück kaum nutzbar. Zwar gebe es auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen ebenen Fuß- und Radweg, auf den man ausweichen könne – allerdings sei dieser wiederum wegen der ausgefallenen Straßenleuchten aktuell auch nicht wirklich gut nutzbar. Bauamtsleiter Peterson nahm die Anmerkung auf und erklärte, dass man sich das Problem demnächst vor Ort genauer anschauen werde.

Von Isabelle Richter