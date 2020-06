Am späten Freitagnachmittag wurden die Kameraden der Feuerwehr nach Altes Lager gerufen, dort brannte eine Lagerhalle. In der Halle befanden sich rund 300 Strohballen. Rund 40 Kameraden waren vor Ort.

Altes Lager: Brand in Lagerhalle

