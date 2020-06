Altes Lager

Die Handwerker der Firma Fricke & Sohn aus Wiesenhagen haben in Altes Lager gute Arbeit geleistet. Ende April hatten sie mit der energetischen Dachsanierung am Niedergörsdorfer Kulturzentrum „Das Haus“ begonnen. Inzwischen ist die Hälfte der Maßnahme geschafft und das Dach des Südflügels erstrahlt samt der Dachgauben wieder in neuem Glanz. Laut Haus-Chefin Andrea Schütze soll bis zum 10. Juli auch das Atelier-Dach zur Hofseite neu eingedeckt sein. Die Arbeiten am Mitteltrakt sowie am Bühnenhaus – welches nach 1945 von den Sowjets angebaut wurde – haben ebenfalls begonnen. Für das Bühnenhaus gibt es ein neues Bitumendach. Zudem erfolgt die Dämmung mit Zelluloseflocken durch die Firma „mitgeDACHt“ aus Zühlsdorf. Wie Andrea Schütze berichtet, wird die komplette Sanierungsmaßnahme für insgesamt 450 000 Euro bis zum 14. August beendet sein.

Auch das große Fenster im Kaminzimmer erhielt dank des Freundeskreises „Das Haus“ einen neuen Anstrich. Darüber hinaus bedankte sich der Kulturförderverein in dieser Woche mit einem Mittagessen bei den Dachdeckern von Fricke & Sohn für ihre schnelle und präzise Arbeit. Beim „ Bergfest“ auf der Hausterrasse informierte Andrea Schütze Dachdecker Sven Wüstenhagen und seine Kollegen über die Geschichte des historischen Gebäudes.

Seniorennachmittag im Juli findet statt

Darüber hinaus hatte die Haus-Chefin gute Nachrichten zu verkünden. Der nächste Seniorennachmittag am 6. Juli kann nach monatelanger Corona-Pause wieder stattfinden. Wie gewohnt gibt es ab 14 Uhr Kaffee, Kuchen und ein kulturelles Programm. Im „Haus“ begrüßt wird dieses Mal das Duo „con emozione“. Liane und Norbert Fietzke sorgen mit Gassenhauern aus den Dreißer und Vierziger Jahren für Stimmung. Um eine vorige Anmeldung wird unter Tel. 033741/71304 gebeten.

