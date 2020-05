Die „Drei Kreativen“ liefern tausendste Maske aus

Ende März hatten „Die Drei Kreativen“ aus Altes Lager mit dem Nähen der Schutzmasken begonnen und sie in ihrer Nachbarschaft verteilt. Inzwischen wurden sie in ganz Deutschland verschickt. Auch in einem Lottoladen in Jüterbog sind die Masken schnell vergriffen. Neuen Nachschub lieferte jetzt Mandy Balke.