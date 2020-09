Altes Lager

In der Gemeinde Niedergörsdorf könnte künftig neben der Anlage in Oehna ein weiterer Campingplatz entstehen. Ein Eigentümer aus Altes Lager war kürzlich mit einer entsprechenden Anfrage an die Gemeinde herangetreten. Einen ersten Austausch über das geplante Vorhaben gab es im jüngsten Bauausschuss.

Laut Bauamtsmitarbeiterin Karin Seidel handelt es sich bei dem gewünschten Standort um eine Waldfläche nahe des Wasserturmes. Eigentümer ist Torsten Sommer – der auch Inhaber des Hofladens ist, den seine Schwester Silke Hildebrandt seit vergangenem Frühjahr betreibt. Laut Karin Seidel möchte die Familie den Campingplatz auf einer zwei Hektar großen Fläche errichten, die sich im Bereich hinter der Bowlingbahn befindet. Die Anlage soll mit 60 Stellplätzen ausgestattet sein.

Das Problem mit der ausgewählten Fläche: Sie befindet sich im Außenbereich in einem nach Bundesnaturschutzgesetz festgesetztem Biotop. „Auf dieser Fläche ist trockene Sandheide vorhanden“, so Seidel zu den Details. Die Fläche könne nur unter Freigabe durch die Untere Naturschutzbehörde umgenutzt werden. Dies könne man laut Karin Seidel zwar beantragen – allerdings sei das ein langwieriger Prozess. Zudem könne der Antrag auch abgelehnt werden.

Attraktiver Nutzen für die Gemeinde

Klaus-Peter Gust (Grüne) schlug deshalb vor, dem Eigentümer dazu zu raten, eine andere Fläche auszuwählen. Andernfalls könnte sich das Projekt noch Jahre hinziehen. „Er hat ja hinterm Wasserturm wunderbare Flächen, die vielleicht einfacher zu erschließen sind“, so Gust. Grundsätzlich zeigte sich der Ausschuss nämlich offen für die Idee. „So lange Herr Sommer die Kosten dafür übernimmt, warum nicht“, erklärte etwa Frank Woitzik ( AfD). Er sieht in dem Vorhaben viele Vorteile. Zum Beispiel in Bezug auf die Munition, die der Eigentümer dann zunächst beräumen müsste. Darüber hinaus hätte der Campingplatz durch Tourismus und Einnahmen einen attraktiven Nutzen für die Gemeinde. Anja Bruckbauer ( SPD) stimmte dem zu und kommentierte „Ich denke, mit so einem Campingplatz kann man momentan nicht viel falsch machen.“ Auch sie war dafür, den Eigentümer in jedem Fall zu unterstützen.

Von Isabelle Richter