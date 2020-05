Nach der Corona-Pause: So war der erste Tag im Jump

Altes Lager

Ein Tischtennis-Match mit Paul Pangritz, eine Runde „Mensch ärgere dich nicht“ mit Mandy Balke oder Zocken auf der Playstation mit Peter Baade: Am Dienstag hatten Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Niedergörsdorf wieder die Wahl. Denn der Jugendclub Jump in Altes Lager durfte nach acht Wochen wieder für Besucher öffnen.

Der große Ansturm blieb anfangs zwar noch aus – allerdings waren sich die Jugendarbeiter einig, dass sich die Nachricht und die neuen Öffnungszeiten in den kommenden Tagen erst einmal herumsprechen müssen.

15-Jähriger freut sich über die Abwechslung

Peter Baade ist zuversichtlich. Denn die Nachfrage zur Wiederöffnung des beliebten Treffpunktes wurde in den vergangenen Wochen schon häufig gestellt. Lange Zeit konnten die Jugendarbeiter dazu jedoch keine konkreten Aussagen machen.

Tim (15) und Jugendkoordinator Peter Baade beim Zocken im neuen Jugendraum. Quelle: Isabelle Richter

Zu Tim waren die guten Neuigkeiten am Dienstag schon durchgedrungen. Der 15-Jährige war einer der ersten, der das Jump gezielt aufsuchte. „Ich war in letzter Zeit zwar immer mit Freunden unterwegs, aber hier hat man auch mal was anderes“, sagt Tim über das Jump. Gemeinsam mit Peter Baade testete er im neuen Jugendraum – der extra für die älteren Besucher eingerichtet wurde – gleich die Playstation. Denn während der Schließzeit konnte das neue Raumkonzept im Jugendclub in Ruhe vollendet werden.

Jugendarbeiter froh über die Wiederöffnung

Auch im Bewegungsraum stehen nun alle Spiel- und Sportgeräte an ihrem Platz. Das Feedback der ersten Jungen und Mädchen zu den neuen Räumlichkeiten war zur Freude der Jugendarbeiter positiv. Auch die 16-jährige Shania machte es sich mit ihren Lernaufgaben gemütlich. „Es ist schön auch mal wieder irgendwo hingehen zu können“, sagt sie.

Die Jugendarbeiter sind ebenfalls froh, dass im Jump keine gähnende Leere mehr herrscht. Bei der Frage danach, wie die letzten Wochen ohne die Jugendlichen waren, antwortet Mandy Balke nur seufzend: „Langweilig.“ Ihr habe das Gewusel im Jump gefehlt.

Brettspiele sind im Jump erlaubt. Aber auch dabei gilt der Mindestabstand. Quelle: Isabelle Richter

Paul Pangritz musste sich dagegen in der Quarantäne nicht großartig umstellen. „Dadurch, dass ich selbst zwei Kinder habe, war mir eigentlich nicht langweilig“, erzählt er und lacht. Den eigenen Nachwuchs zu bespaßen war nicht immer eine leichte Aufgabe. Da kommt dann auch die Abwechslung im Jump ganz gelegen.

Jugend hatte Regeln schnell verinnerlicht

Noch bis zu den Sommerferien hat der Jugendclub von dienstags bis donnerstags schon ab 12 Uhr geöffnet. Allerdings unter bestimmten Hygienebedingungen. „Wir haben weniger Stühle und Plätze als gewohnt, um den Abstand einzuhalten und es gibt eine Höchstgrenze der Personenanzahl für jeden Raum“, erklärt Peter Baade.

Darüber hinaus darf die Küche derzeit nicht genutzt werden. Das Händewaschen vor dem Betreten des Jumps sowie einmal pro Stunde während des Aufenthalts sei außerdem Pflicht – genau wie das regelmäßige Desinfizieren der Oberflächen und das Lüften der Räume. Auch jeder Besuch müsse akribisch dokumentiert werden, um im Fall einer Infektion die nötigen Rückschlüsse ziehen zu können. Die ersten Besucher am Dienstag hatten mit den neuen Regeln keine Probleme. Sie waren schnell verinnerlicht.

Programm für Sommerferien gibt es noch nicht

Wann es im Jump wieder gemeinsame Projekte oder ein Ferienprogramm geben wird, ist noch fraglich. „Wir müssen abwarten“, so Baade. Ein Programm für die Sommerferien gibt es bisher noch nicht. Allerdings könne man im Falle von Neuregelungen schnell reagieren. „Wir werden dann versuchen, die Angebote verstärkt hier vor Ort zu machen“, sagt Peter Baade. Fahrradtouren durch die Gemeinde waren schon immer beliebt und könnten ohne Probleme kurzfristig organisiert werden.

Geplante Termine wie die Ergebnispräsentation zum Projekt „Zeitensprünge – Jugendliche erforschen Geschichte(n) vor Ort“ oder Medienworkshops, bei denen mit Hilfe von digitalen Hilfsmitteln ein Musikvideo oder ein Imagefilm für Altes Lager erstellt werden sollen, werden voraussichtlich im Herbst nachgeholt.

Von Isabelle Richter