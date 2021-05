Altes Lager

Sigrid Schümann und Jörg Dölling haben genug von ihrem Ex-Vermieter und erheben schwere Vorwürfe gegen ihn. Beide hatten dort vor ein paar Jahren im Kiefernweg in unterschiedlichen Blöcken eine Wohnung bei der Unternehmensgruppe Lakis GmbH angemietet. Der Mietpreis war verlockend – doch dann gab es Probleme. Schümann und Dölling werfen ihrem Ex-Vermieter vor, ein Jahr nach dem Einzug plötzlich Betriebskosten in Höhe von 1000 bis 3000 Euro von ihnen verlangt zu haben. Ingrid Schümann sieht darin eine gezielte Abzocke. die 53-Jährige hat inzwischen den Vermieter gewechselt und möchte nun für die Mieter von Lakis sprechen. Denn auch andere hätten Probleme. „Die Leute wollen nicht reden“, so Schümann. Aus Angst vor Konsequenzen, sagt er. Lakis weist die Vorwürfe zurück.

Auch Jörg Dölling erzählt, er habe seit seinem Einzug einiges durch. „Ich habe die Wohnung vor vier Jahren übernommen“, erzählt er. „Im Schlafzimmer war noch Altschimmel.“ Der Vermieter habe ihm gesagt, mit Überstreichen und Lüften wäre es schnell wieder in Ordnung. Dann gab es im Haus einen Wasserschaden und das Schimmelproblem sei immer schlimmer geworden. Ende März wurde Döllings Wohnung zwangsgeräumt. Zuvor gab es eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Lakis.

Fotos aus dem ehemaligen Wohnblock von Jörg Dölling in Altes Lager. Quelle: Privat

Der Vermieter verlangt die vollen Mietkosten mehrerer Monate. Jörg Dölling hat diese nicht bezahlt. Das hatte aus Sicht des 60-Jährigen aber einen guten Grund. Der MAZ berichtet er, dass seine Wohnung im Kiefernweg 21 in den vergangenen Monaten nicht mehr bewohnbar war. „Ich habe ein halbes Jahr in einer Pension gewohnt“, erklärt er. Seine Wohnung sei voller Schimmel gewesen – darunter gesundheitsgefährdender Schwarzschimmel. „Das Gesundheitsamt hat mir gesagt, da könne man nichts machen“, so Dölling. Er hat die Zustände vor der Räumung auf Fotos dokumentiert. Die Miete bei starkem Schimmelbefall in mehr als einem Zimmer letztendlich auf Null zu setzen, sei sein gutes Recht gewesen, sagt er.

Vermieter findet Vorwürfe unverschämt

Lakis reagiert auf MAZ-Nachfrage verärgert über die Vorwürfe und spricht von unverschämten und unhaltbaren Behauptungen. Zum Thema Schimmel erklärt Ludwig Dauber von Lakis: „Der Objektbetreuung vor Ort liegt aktuell lediglich eine Meldung vor, in der es in einer bewohnten Wohnung zu Schimmelbildung gekommen sein soll. Hier ist vereinbart, dass sich die Mieterschaft zwecks Terminabsprache bei der Objektbetreuung melden soll.“ Darüber hinaus beteuert er: „Wenn Schimmel in bewohnten Wohnungen gemeldet wird, wird dieser umgehend beseitigt.“

Jörg Dölling kann das nicht bestätigen. In seinem Block habe sich der Vermieter weder um die starke Ausbreitung des Schimmels gekümmert, noch um Reparaturen. Ein Nachbaraufgang sei bereits komplett gesperrt und unbewohnt. Das bestätigt auch Lakis. „Dort sind die ganzen Wände grün“, sagt Dölling. Zudem würde durch ein kaputtes Kellerfenster regelmäßig Nässe und Ungeziefer eintreten können. Reparaturen gab es nie, sagt der 60-Jährige. Neben ihm sei von 15 Mietparteien im Aufgang nur noch ein weitere Wohnung bewohnt gewesen. Alle anderen Wohnungen stünden leer. Zudem seien die Fenster ständig offen.

Dieses Fenster im Keller wurde nicht repariert. Seit Monaten tritt dort Feuchtigkeit und Ungeziefer ein. Quelle: Privat

Ludwig Dauber erklärt dazu: „Es dürfte selbst einem Kleingeist klar sein, dass auch Leerwohnungen von Zeit zu Zeit gelüftet werden müssen. Sollten einmal Fenster defekt sein (was immer passieren kann), werden diese selbstverständlich nach Verfügbarkeit von Handwerkern umgehend repariert.“ Auf Nachfrage, ob Lakis seine Mieter in gesundheitsgefährdenden Wohnungen hausen lässt, reagiert das Unternehmen empört: „Lassen wir selbstverständlich nicht!“, so Dauber. Regelmäßige Reparaturen würden durchgeführt. So sei etwa das Dach am Block 19 bis 21 im vergangenen Jahr erneuert worden. Die laut Dölling schon lange versprochene Sanierung der Wohnblöcke gab es hingegen nicht. Auf Nachfrage, ob und wann eine Sanierung geplant sei, erklärt Ludwig Dauber lediglich: „In den Objekten werden regelmäßig Arbeiten ausgeführt.“

Zu den hohen Betriebskosten ergänzt er: „Was die Betriebskosten und ggf. hohe Nachzahlungen angeht, hat der Gesetzgeber sehr klare, mieterfreundliche Vorgaben gemacht, die alle von uns eingehalten werden.“ Demnach könnten von den Mietern alle Unterlagen und Rechnungen eingesehen werden. „Den individuellen Verbrauch der Mieter können wir leider nicht beeinflussen, somit auch nicht die tatsächlich anfallenden Kosten. Noch viel weniger können wir von neuen Mietern das Verbrauchsverhalten kennen, so dass sich die Vorauszahlungen an Durchschnittswerten orientieren.“ Weiterhin weist Lakis darauf hin, dass man seit 14 Jahren Eigentümer der Anlage sei und die Objektbetreuerin „für alle Mieter – praktisch rund um die Uhr - ein offenes Ohr“ habe. Dies könne die absolute Mehrheit der Mieter bestätigen. Sigrid Schümann und Jörg Dölling dagegen nicht.

Gemeinde liegen keine Beschwerden von

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) erklärt auf MAZ-Nachfrage, dass der Gemeinde bisher keine Beschwerde über den Vermieter vorliegt. Eine Mitarbeiterin sei auch Mieterin bei Lakis und habe keine Probleme mit Schimmel. Die Problemen könnten sich die Mieter auch an die Gemeinde wenden, so Boßdorf. Darüber hinaus war im Jahr 2020 ein Treffen mit den verschiedenen Akteuren vor Ort geplant. Auch die Vermieter hatten sich angekündigt.

Wegen der Pandemie musste der Termin bisher ausfallen. Laut der Bürgermeisterin sei man sich aber bewusst, dass in diesem Teil von Altes Lager ein besonderer Schwerpunkt liege, da es dort aufgrund vieler verschiedener Kulturen immer wieder zu Auseinandersetzungen – meist verbal, aber auch körperlich – kommt. Deshalb habe man zum Beispiel auch den Jugendclub Jump ausgebaut und das Personal aufgestockt.

Für Jörg Dölling ist die Gegend alles andere als familien- und mieterfreundlich. Er hat nun aus dem Nachbarlandkreis die Zusage für eine neue Wohnung bekommen.

Von Isabelle Richter