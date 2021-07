Altes Lager

„Ich komme nicht von hier, aber finde es sehr schön. Man kann hier echt eine gute Zeit verbringen“, schwärmt Alexander Helbing über Altes Lager. Der Medienreferent aus Halle war in dieser Woche zu Gast im Jump, um mit den Kindern und Jugendlichen an einem besonderen Projekt zu arbeiten. Zum Motto „Wir von hier“ durften die Jungen und Mädchen ihre Lieblingsplätze in Altes Lager in kleinen Mini-Videos vorstellen. Schritt für Schritt waren die Inhalte in der zweiten Ferienwoche erarbeitet worden. Am Freitag gab es die Ergebnisse.

Jugend ist fasziniert von der Natur und der Historie

Alexander Helbing ist zum ersten Mal in Altes Lager und begeistert davon, was es im Niedergörsdorfer Ortsteil alles zu sehen gibt. Die jungen Projektteilnehmer führten ihn in dieser Woche schon zum Kulturzentrum „Das Haus“, zum Flugplatz und zur Kartbahn oder zum Heimstadion der SG Blau-Weiß Altes Lager. „Jeder hat für sich etwas rausgesucht. In dem Clip sollen die Kinder zeigen und erklären, was ihnen an dem Ort gefällt und warum“, beschreibt Helbing die Aufgabe in dieser Woche. Neben dem reinen Drehen, Schneiden und Vertonen gab es vor Beginn der Produktion ein paar theoretische Infos. So mussten die Teilnehmer zum Beispiel ein Storyboard erstellen. Dabei wird schon vor Drehbeginn grob skizziert, welche Bilder man gerne einfangen möchte und welche Kameraeinstellungen man dafür braucht.

Wie viel Arbeit wirklich hinter einer kurzen Videosequenz steckt, hatte Leonie vor dem Filmprojekt nicht geahnt. Die 16-Jährige erzählt: „Ich habe gelernt, dass es wirklich schwierig ist, Filme zu machen. Ich dachte, das wäre total einfach.“ Leonies Lieblingsplatz ist der Wald. „Ich mag es dort. Wenn man wirklich still ist, kann man den Vögeln zuhören“, erzählt sie. Aleksander hat gleich mehrere Lieblingsorte. Der 12-Jährige interessiert sich besonders für die Militärgeschichte von Altes Lager und ist fasziniert von den alten Gemäuern rund um den Flugplatz.

Mit dem passenden Equipment sorgte Alexander Helbing (r.) unter anderem dafür, dass die Videos professionell vertont werden können. Quelle: Isabelle Richter

Auch die Feuerwehr zählt zu seinen Lieblingsorten. Aleksander möchte der Freiwilligen Feuerwehr auch als Erwachsener treu bleiben, sagt er. Sein Bruder Kuba (8) und Freund Bruno (7) sind auch in der Jugendfeuerwehr aktiv. Die drei Jungs sind ein eingespieltes Team und arbeiteten in dieser Woche zusammen. „Mir gefällt, dass man sich austoben und verschiedene Sachen einfach ausprobieren kann“, sagt Aleksander über das Projekt. Ob er auch beruflich in diese Schiene gehen will, weiß er nicht. Denn so einen Film zu produzieren ist schon ziemlich anstrengend, findet der 12-Jährige.

Statt chatten und spielen: Mediennutzung mal anders

Das weiß auch Mentor Alexander Helbing. „Für die Kinder ist es eine Herausforderung“, sagt er. Sich Motive zu überlegen, dazu eigene Gedanken aufschreiben und darauf ein fertiges Produkt zu einer bestimmten Deadline abzuliefern, erfordert Kreativität, aber auch viel Konzentration und ein gutes Zeitmanagement. Neben der Förderung dieser Fähigkeiten, sollen die Teilnehmer außerdem lernen, dass das Produzieren von Filmen auch viel mit Inszenierung zu tun hat. „Ich denke, für die Kinder ist es wichtig, zu erkennen, dass das, was im Fernsehen gezeigt wird, nicht immer eins zu eins der Realität entspricht“, so der Medienreferent. Oft werde hinter den Kulissen nachgeholfen, um die Szenen für den Zuschauer spannender zu machen oder bestimmte Emotionen bei ihm hervorzurufen.

Die Jugendarbeiter aus Niedergörsdorf hatten sich um eine Förderung für das Filmprojekt beworben, weil der Umgang mit Smartphone und Co. immer intensiver wird. „Die ganzen digitalen Medien spielen eine wichtige Rolle. Durch Corona hat sich das noch verstärkt“, erklärt Susan Gleß. „Mit dem Projekt wollen wir den Jugendlichen auf kreative Art noch mal einen anderen Zugang ermöglichen.“ Positiv an dem Projekt findet die Sozialarbeiterin auch, dass die jungen Teilnehmer sich mit dem auseinandersetzen, was sie in der Umgebung haben und das mehr wertschätzen. Das stärke die Bindung zur Heimat.

Von Isabelle Richter