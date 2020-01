Babelsberger Filmstudent berichtet über Dreharbeiten

Altes Lager

Das Niedergörsdorfer Kulturzentrum „Das Haus“ ist in das Veranstaltungsjahr 2020 gestartet. Den Auftakt machte am Montag in Altes Lager der Seniorennachmittag. Beim ersten Termin der beliebten Reihe, durften das Haus-Team und die Senioren einen ganz besonderen Gast begrüßen.

Vier Tage in den Wäldern gedreht

Markus Krojer ist 25 Jahre alt und seit zwei Jahren Student an der Filmuniversität Babelsberg. Gemeinsam mit einem rund 40-köpfigen Team – darunter Filmstudenten aus Babelsberg und der Berliner Universität der Künste sowie ausgebildete Schauspieler – war Krojer im Mai 2019 vier Tage lang in den Wäldern bei Niedergörsdorf unterwegs, um die passenden Bilder für ein neues Filmprojekt einzufangen. Während der Dreharbeiten übernachtete die Filmcrew im „Haus“. „Normalerweise sind Übernachtungen bei unserem geringen Budget nicht möglich“, so Markus Krojer. Als Dank für die herzliche und kostengünstige Aufnahme in Altes Lager, kehrte der Filmstudent am Montag erneut zum Drehort zurück und erzählte den Gästen Näheres zum Inhalt des Filmes.

Ausschnitt aus dem Filmprojekt "Nach dem Zorn". Quelle: Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf/Edgar Fischnaller

Doch bevor der Student loslegte, begrüßte Haus-Chefin Andrea Schütze zunächst ihre Senioren in gewohnter Umgebung. Neben einem guten Start ins Jahr 2020 für alle, gab es außerdem persönliche Glückwunsche an Reinhilde Boßdorf. Die Rentnerin aus Bochow ist seit Jahren ein treuer Gast des Hauses und feierte am 31. Dezember ihren 92. Geburtstag. „Bleiben Sie weiterhin so fit und beweglich“, sagte Andrea Schütze zu der rüstigen Rentnerin.

Halbstündiger Science-Fiction-Film

Im Anschluss ergriff dann Markus Krojer das Wort. Mittlerweile ist der Film, dessen Drehbuch der 25-Jährige gemeinsam mit seinem Kommilitonen Linus Joos, geschrieben hat, fast fertig und soll demnächst an verschiedene Filmfestivals in ganz Europa verschickt werden. Das Produkt ist ein halbstündiger Science-Fiction-Streifen mit ernsthaftem Hintergrund. In „Nach dem Zorn“ widmen sich Markus Krojer und Linus Joos nämlich einem aktuellen Thema – dem Klimawandel.

Gratulationen für das Geburtstagskind Reinhilde Boßdorf (m.) beim Seniorennachmittag im Haus. Quelle: Isabelle Richter

Wie dieser sich auf das Leben aller auswirken könnte, haben die beiden Studenten in ihrer Geschichte ziemlich gruselig beschrieben. Markus Krojer sagte über den Inhalt, dass die Geschichte in einer Zeit nach einem Krieg zwischen Mensch und Natur spielt. Auf der Erde gibt es kaum noch Leben – alles wirkt kahl und trist. Ein Teil des Filmes wurde deshalb im Braunkohletagebau Welzow ( Lausitz) gedreht. Es gibt nur noch wenige Ecken, an denen es grün ist. Die Pflanzen reichen jedoch nicht zum Atmen und ohne Schutzanzug mit Sauerstoffzufuhr kann der Mensch nicht überleben. „Es ist eine Welt, die vergiftet ist“, so Markus Krojer „wir haben überlegt, wie man das am besten darstellen kann.“

Haus-Chefin nachdenklich

Haus-Chefin Andrea Schütze zeigte sich nachdenklich über das angesprochene Thema. „Es ist sehr beklemmend“, lautete ihr Fazit über das Drehbuch der Filmstudenten. Neben den drastischen Auswirkungen des Klimawandels, beschäftigen sich die Studenten in der Geschichte parallel noch mit einem anderen Thema. Die Protagonistin, welche allein ist, mit Computerstimmen kommuniziert und als Nahrung einen grauen Brei aus der Tüte zu sich nimmt, kämpft gegen die Vergänglichkeit an. Obwohl ihre Tochter bereits tot ist, hält sie den Kontakt zu ihr über eine Simulation. Ob sie am Ende loslassen kann und wie es ihr in der tristen Welt ohne Leben ergeht, wird in „Nach dem Zorn“ mitreißend erzählt.

Von Isabelle Richter