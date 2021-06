Altes Lager

Am Flugplatz Altes Lager soll künftig eine Photovoltaikanlage entstehen. Der Bauausschuss gab seine Empfehlung für das Vorhaben an die Gemeindevertretung. Dort soll demnächst ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes gefasst werden. Kosten entstehen der Gemeinde nicht. Das wird über einen städtebaulichen Vertrag geregelt. Über die Details zum Vorhaben klärte Regionalleiter Michael Feist von der Münchener Umweltorganisation Green City die Bauausschussmitglieder jüngst auf.

Schon seit 2018 ist Green City im Gespräch mit den Eigentümern. Inzwischen habe man sich mit ihnen geeinigt. Darüber hinaus hatte die Niedergörsdorfer Gemeindevertretung erst im Jahr 2020 den Beschluss gefasst, Photovoltaikanlagen auf Konversions- und Brachflächen grundsätzlich zuzulassen. Auch bei der von Green City anvisierten Fläche am Flugplatz handelt es sich um eine Konversionsfläche mit einer Größe von 8,5 Hektar.

Michael Feist von der Umweltorganisation Green City stellte das Projekt im Niedergörsdorfer Bauausschuss vor. Quelle: Isabelle Richter

Wie Michael Feist im Bauausschuss berichtete, habe man die Drachenflieger involviert und gemeinsam mit dem Club eine Vereinbarung getroffen. Neben der Energiegewinnung durch die Photovoltaikanlagen, möchte Green City die Fläche auch nutzen, um mit lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten, so Feist. Er erklärte im Ausschuss: „Wir würden gerne einen Bauer finden, der die Fläche bewirtschaften möchte oder einen Schäfer, der die Fläche beweidet.“ Auch Blühwiesen und Insektenhotels sollen auf der Fläche angelegt werden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Auch der Boden soll durch die Anlage völlig unberührt bleiben. „Es gibt keine Fundamente“, so Michael Feist. „Es werden lediglich Kabel in einer maximalen Tiefe von 80 Zentimetern eingebracht.“ Gebaut werden könnte die Anlage – wenn alles nach Plan läuft – bereits Ende 2022. Einwohner der Gemeinde erhalten zudem die Möglichkeit in die Anlage vor ihrer Haustür zu investieren.

Im Bauausschuss stieß das Vorhaben von Green City auf Zustimmung. Eine positive Beschlussfassung wird der Gemeindevertretung einstimmig durch den Bauausschuss empfohlen. Für Wolfgang Loof (Bürgergemeinschaft) war die vorherige Absprache mit dem Drachenfliegerclub ein ausschlaggebender Punkt, da es bei einer anderen Anlage in der Nähe viele Diskussionen über den Flugbetrieb gegeben hatte. Er erklärte im Ausschuss: „Ich habe Rücksprache mit einem Vertreter der Drachenflieger gehalten und mir wurde gesagt, dass der Flugbetrieb nicht beeinträchtigt wird.“

Höheres Brandrisiko durch Solarstromanlage

Auch Martin Münch (Bürgergemeinschaft) zeigte sich dem Vorhaben gegenüber aufgeschlossen, gab als erfahrener Feuerwehrmann jedoch zu Bedenken, dass bei der Planung in Sachen Brandschutz einige Dinge beachtet werden müssen. Darunter eine ausreichend breite Zuwegung und eine ausreichende Löschwasserversorgung, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. Zum Hintergrund erklärte er: „Die Brandlast erhöht sich nicht immens, aber ich habe eine viel höhere Entzündungsgefahr, weil ich dort eine elektrische Anlage habe.“ Zusätzlich dazu bestehe außerdem die Gefahr, dass ein Drachenflieger in die Anlage stürzt.

Münch bat Michael Feist deshalb darum, sich auch mit der Gemeindewehrführung dazu abzustimmen. Feist versicherte daraufhin: „Im B-Plan-Verfahren arbeiten wir auch mit einem Brandschutzgutachter zusammen, der ein Feuerwehrkonzept erstellt.“ Dabei würde darauf geachtet, dass das Feuer bei einem möglichen Brand zu erreichen und zu löschen ist. Bisher sei von Green City auch noch keine Anlage vollständig abgebrannt, so Feist. In den bisherigen Fällen habe die Feuerwehr die Brände immer aus etwas Entfernung kontrollieren können.

Von Isabelle Richter