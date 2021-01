Niedergörsdorf

Während sich Schüler in Brandenburg bis auf wenige Ausnahmen wieder im Homeschooling befinden, bleiben Jugendclubs wie das Jump im Niedergörsdorfer Ortsteil geöffnet. Seit Dienstag steht die Tür dort wieder an drei Tagen in der Woche offen – und das mitten im harten Lockdown, der gerade erst bis Ende Januar verlängert wurde. Niedergörsdorfs Jugendkoordinator Peter Baade rechnet aktuell nicht damit, dass Jugendeinrichtungen mit pädagogischer Betreuung wie im ersten Lockdown erneut geschlossen werden. Damals war das Jump von März bis Mai zu. Laut Baade habe die Politik aber offensichtlich aus den Folgen im Frühjahr 2020 gelernt.

„Bei uns war das zum Glück nicht so ein Thema, aber ich denke, dass im März und April in Sachen häusliche Gewalt viel passiert ist und man gemerkt hat, dass man solche Angebote nicht schließen kann“, so der Pädagoge. Bei Fragen oder Problemen sind die Jugendarbeiter außerhalb der eigenen Familie momentan die einzigen Ansprechpartner, denen sich Kinder noch persönlich anvertrauen können.

Kinder brauchen jetzt Kreativität und Interaktion

„Es ist wichtig, dass die Kinder mitkriegen, dass wir noch für sie da sind“, sagt Peter Baade. Trotzdem sorgen die ständigen Änderungen immer wieder für Verwirrung. Etwa im Dezember, als der zweite Lockdown startete. Viele dachten, auch das Jump sei wieder geschlossen. Mit der Beschränkung auf Besucher bis 14 Jahren und einem Hygienekonzept können im Jump jedoch die nötigen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen eingehalten werden.

Mit einfachen Angeboten wie einem Tischtennismatch oder Bastelnachmittagen kann das Team – bestehend aus Peter Baade, Paul Pangritz, Susan Gleß und Mandy Balke – den Kindern und Jugendlichen im Jump jetzt ein Stück Normalität in der Krise bieten und auch die Eltern ein stückweit entlasten. „Wir bieten ihnen Verlässlichkeit“, sagt Peter Baade. Gerade in der seit Monaten andauernden Isolation sei es notwendig, die Kreativität der Kinder weiter zu fördern und die soziale Interaktion beizubehalten. „Man merkt auch, die Kinder wollen das und fragen uns, was wir zusammen machen können. Und wenn es nur Gesellschaftsspiele sind.“

Im vergangenen Jahr als auch jetzt verlangt die Corona-Pandemie allen Bereichen viel ab. Allerdings haben sich damit auch neue Möglichkeiten ergeben. So auch in der Jugendarbeit. Erst Ende Dezember gab es einen dreitägigen Workshop im Jump, bei dem die Jugendlichen per Videochat Kontakt zu Gleichaltrigen in Polen, Griechenland oder der Türkei hatten. Der Workshop wurde von der Fachstelle Internationale Jugendbegegnung des Landkreises Teltow-Fläming mitorganisiert. Kommuniziert wurde auf Englisch. Die Teilnehmer lernten sich zunächst durch verschiedene Spiele besser kennen. Später konnten sich die Jugendlichen einen Kreativ-Workshop aussuchen. Darunter die Kategorie Tanz. Am letzten Tag folgten die Präsentationen ihrer kreativen Arbeit. „Das hat den Jugendlichen wirklich Spaß gemacht – wir haben ein gutes Feedback bekommen“, erzählt Peter Baade.

Zeit nach dem Lockdown wird vorbereitet

Auch 2021 haben die Jugendarbeiter viel vor. Ausgefallene Angebote oder Ausflüge zu planen, funktioniere zwar noch nicht – die Vorbereitungen für die ersten Lockerungen werden aber schon getroffen. „Wir informieren uns gerade viel darüber, was es Neues gibt und wo wir Förderungen bekommen können“, erzählt Peter Baade. Zudem halten sich die Jugendarbeiter regelmäßig bei Schulungen auf dem Laufenden. „Wir haben viele Ideen und wollen noch viel mehr machen“, so Baade. Aktuell zähle es aber erst einmal, einfach für die Kinder und Jugendlichen da zu sein, damit sie möglichst ohne große Probleme durch diesen zweiten Lockdown kommen.

Info: Der Jugendclub Jump hat aktuell wieder jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Die Jugendarbeiter stehen dort bei Fragen oder Problemen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung und sind außerdem unter den Telefonnummern 0162/247 27 40 oder 0162/720 51 67 sowie unter der Mailadresse sozialarbeit@niedergoersdorf.de zu erreichen.

Von Isabelle Richter