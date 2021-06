Altes Lager

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Auch in diesem Jahr ist der Jugendclub Jump in Altes Lager geöffnet. Noch bis zum kommenden Freitag können sich Kinder und Jugendliche für die Ferienaktionen anmelden. Los geht es am 29. Juni mit einer Fahrradtour durch die Gemeinde Niedergörsdorf inklusive Picknick für Kinder ab zehn Jahre. Wie Jugendarbeiter Peter Baade berichtet, kam die Tour schon im vergangenen Jahr gut an. Viele Kinder und Jugendliche klinkten sich in den Orten mit ein. Mit dem Angebot wolle man vor allem die Bewegung der Kinder fördern. Zudem können sie so die verschiedenen Ecken ihrer Gemeinde besser kennenlernen, so Baade. Auch ein Besuch im Freibad Oehna ist in der ersten Ferienwoche geplant.

Filmprojekt kann endlich stattfinden

Kreativ wird es dann in der zweiten Woche. Dort startet das Trickfilmprojekt. Gemeinsam mit Referent Alexander Helbing wird es einen Workshop unter dem Motto „Wir von hier“ geben, bei dem ein kurzer Film über Altes Lager erstellt werden soll. „Die Kinder drehen kleine Videosequenzen, wo sie uns zum Beispiel Plätze zeigen, an denen sie sich gerne aufhalten und die wir vielleicht noch gar nicht kennen“, erklärt Peter Baade. Schon vor einem Jahr war das geförderte Projekt geplant und musste wegen Corona immer wieder verschoben werden. Dass es jetzt endlich stattfinden kann, freut die Jugendarbeiter und die Kids.

Ein weiteres Highlight soll der Bau einer Sommerterrasse mit Sitzmöglichkeiten aus Paletten am Jump-Eingang werden. Projekte, bei denen die Kinder und Jugendlichen selbst aktiv werden und den Jugendclub mitgestalten dürfen wurden bisher „super angenommen“, weiß Peter Baade. Während der Ferienzeit sind die Öffnungszeiten verlängert worden. „Wir haben die Wünsche der Kinder aufgegriffen. Viele freuen sich schon darauf“, so Peter Baade mit Blick auf die ersten drei Ferienwochen. Vom 19. Juli bis 6. August bleibt der Jugendclub geschlossen.

In der sechsten Woche beschäftigt sich Theaterpädagogin Kathrin Thiele aber im Kulturzentrum „Das Haus“ nebenan mit dem Abschied von der Maske. Unter dem Titel „Wir legen die Maske ab“ soll während des Projektes die Kommunikation mit Mimik und Gestik bei den Jüngsten wieder gefördert werden.

Info: Mehr Infos zum Ferienprogramm und zur Anmeldung gibt es im Jump unter Telefon 0162/720 51 67 oder 033741/80 30 01 sowie per Mail unter jump@niedergörsdorf.de

Von Isabelle Richter