„Ich hatte die Aktion bei Facebook gesehen und fand die Idee total cool. Leichter kann man kein Zeichen setzen“, erzählt Jugendarbeiterin Mandy Balke. Gemeint ist die Bunte-Bänder-Aktion, die vor Kurzem von der Hennickendorferin Monique Manzek ins Leben gerufen wurde, um auf die Situation der Kinder in der Coronapandemie aufmerksam zu machen und ihnen eine Stimme zu geben. Seit Donnerstag wehen auch auf dem Spielplatz rund um den Jugendclub Jump in Altes Lager zahlreiche bunte Hingucker. Unterstützung bekamen die Jugendarbeiter von Kindern und Jugendlichen sowie den Müttern Anja Zahlmann und Annemarie Bombich, die den Spielplatz und Skatepark regelmäßig von sämtlichem Müll befreien. Der stille Appell hinter den bunten Bändern: „Vergesst unsere Kinder nicht!“

Wie Mandy Balke und Sozialarbeiterin Susan Gleß, die hauptsächlich an der Blönsdorfer Grundschule „Thomas Müntzer“ tätig ist, wissen, sind die seit über ein Jahr andauernden Einschränkungen vor allem für die Jüngsten eine Herausforderung. Um sich nach der Gefühlswelt der Kinder zu erkundigen, hat Susan Gleß in der Grundschule eine Umfrage gestartet. Die Antworten fielen ähnlich aus. „Die meisten vermissen ganz einfache Dinge, wie den Spielplatz in der Schule und ihre Freunde“, erzählt sie. Darüber hinaus fehle vielen der Freiraum und die Bewegung. Die Situation zu Hause ist zum Teil angespannt. „Bei allen liegen die Nerven blank“, berichtet Susan Gleß. „Und nicht überall läuft es toll, das muss man so sagen.“

Umso wichtiger sei es, dass man den Kindern und Jugendlichen noch mehr Aufmerksamkeit schenkt und ein Angebot schafft, wo sie sich entfalten können und bei Problemen Hilfe bekommen. Genau das bietet das Jump in Altes Lager. Immer dienstags bis donnerstags sind die Jugendarbeiter von 13 bis 18 Uhr vor Ort, um mit den Kindern zu basteln, zu spielen oder ihnen bei ihren Hausaufgaben zu helfen. Zudem hat das Team immer ein offenes Ohr. „Für die Kinder ist es ganz wichtig, dass sie hier einen Ausgleich haben und wissen, da ist jemand, der hinterfragt und hilft“, so Susan Gleß.

Das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen zu gewinnen, ist mit der Pandemie allerdings nicht einfacher geworden. Zum einen durch die Distanz oder das Tragen von Masken, hinter denen viele Emotionen verborgen bleiben. Zum anderen erklärt die Sozialarbeiterin: „Es ist für die Kinder auch schwierig, sich jemandem anzuvertrauen, den sie nicht kontinuierlich sehen.“ Viele Kinder haben durch den regelmäßigen Kontakt mit den Jugendarbeitern im Jump aber Vertrauen aufgebaut. Und das sei auch notwendig. „Wir merken, dass die Kinder inzwischen allein zu uns kommen und die Unterstützung suchen“, berichtet Susan Gleß. Mit der Bunte-Bänder-Aktion wolle man aber nicht nur auf die negativen Dinge hinweisen. „Es ist auch eine Art Dankeschön an die Kinder, damit sie sehen, wie stark sie eigentlich sind“, sagt die Sozialarbeiterin.

Auch Mandy Balke weiß, dass die einfachen Dinge – wie solche kleinen Aktionen – den Kindern gerade gut tun. Zwischen 10 und 20 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren kommen an den Öffnungstagen ins Jump. Auch in den Osterferien war der Andrang groß. Am Weltspieltag, dem 28. Mai, ist das Jump sogar zusätzlich an einem Freitag geöffnet. Geplant sind verschiedene Spieleaktionen. Denn sich auszupowern und ein Erfolgserlebnis zu haben, ist für den Nachwuchs besonders wichtig. Das habe man auch während eines Spieletages in den Ferien gemerkt. Der kam super an. Und weil im Jump die Stimme der Kinder wirklich zählt, wurde der weltweite Aktionstag direkt als nächster Anlass genommen.

