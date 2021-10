Altes Lager

Ein paar Freudentränchen kullerten am Montag bei Haus-Chefin Andrea Schütze am Ende doch, als sie rund hundert Senioren im großen Saal des Niedergörsdorfer Kulturzentrums begrüßte. Anlass für die Emotionen war ein besonderes Jubiläum. Denn vor fast genau zehn Jahren – nämlich am 10. Oktober 2011 – fand im ehemaligen Offizierskasino in Altes Lager der erste Seniorennachmittag statt. Seither ist die Veranstaltung nicht mehr aus dem Kalender wegzudenken und hat sich im „Haus“ zu einer echten Tradition etabliert.

Schöne Erinnerungen und schwere Abschiede

So voll wie am Montag war es noch nie. Über die Jahre lockten unterschiedlichste Programmpunkte aber immer wieder eine Vielzahl von Senioren ins „Haus“. Darunter nicht nur Niedergörsdorfer – auch Besucher aus Dahme und Luckenwalde kommen regelmäßig. Zudem gibt es seit zehn Jahren eine enge Zusammenarbeit zu Viola Heimke und dem Fläming-Haus. Für den bisher größten Andrang sorgten vor drei Jahren die inzwischen verstorbene Schauspielen Ursula Karusseit und der Komponist Tobias Morgenstern. Aber auch Persönlichkeiten und Künstler aus der Region konnten den Besuchern Freude bereiten. Seit der ersten Stunde gehören etwa die Auftritte der Dennewitzer Flämingtrachten dazu. Die Tanzgruppe durfte deshalb auch zum Jubiläum nicht fehlen. Ebenfalls für Stimmung sorgten die Linedancer aus Treuenbrietzen und Henry Denkel von den Jüterboger Hobbytänzern mit gewohntem Altberliner Charme.

Mit vielen schönen Erinnerungen habe man laut Andrea Schütze in den vergangenen zehn Jahren „eine persönliche Beziehung“ zueinander aufgebaut, so Andrea Schütze. Das Haus-Team wisse inzwischen um den Geschmack seiner Senioren – sowohl beim Programm als auch bei der Frage, ob Kaffee oder Tee, Kuchen oder Torte. Immer wieder neue Gesichter wurden beim Seniorennachmittag im „Haus“ willkommen geheißen – aber auch schmerzliche Abschiede gab es in der Zeit. „Da hat ein Lachen und ein Wort in der Runde gefehlt“, erklärte Andrea Schütze in Gedenken an diejenigen, die das Jubiläum am Montag nicht mehr miterleben konnten.

Marlis Heldner, Erik Stohn, Andrea Schütze und Viola Heimke (v.l.). Quelle: Isabelle Richter

Viel Lob für das Unterhaltungsangebot und die Fürsorge in der Gemeinde zeigten sich auch die Niedergörsdorfer Seniorenbeauftragte und der heimische Landtagsabgeordnete Erik Stohn (SPD). Von den Senioren selbst gab es ein selbst geschriebenes Dankesständchen an das Haus-Team. Daraufhin erwiderte Andrea Schütze nur: „Wenn Sie nicht so treu wären, könnten wir das nicht machen.“

Von Isabelle Richter