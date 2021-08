Niedergörsdorf

Das ehemalige Offizierskasino im Niedergörsdorfer Ortsteil Altes Lager wird heute als Kulturzentrum genutzt. Neben Konzerten, Lesungen oder Theaterveranstaltungen bietet das „Haus“ außerdem Räumlichkeiten für kreative Akteure aus der Region. In einer Dauerausstellung wird zudem die Historie von Altes Lager erklärt. In Zukunft soll das „Haus“ ein weiteres Alleinstellungsmerkmal bekommen und zu einem kulturellen Ankerpunkt werden.

Ein Antrag dazu wurde in der vergangenen Woche eingereicht. Die Gemeindevertreter wurden darüber informiert. In der kommenden Sitzung im September müssen sie dem Vorhaben zustimmen. Falls nicht, wird der Antrag zurückgezogen. Um die Chance nicht verstreichen zu lassen, hatte Haus-Chefin Andrea Schütze die Mitglieder des Freundeskreises sowie politische Vertreter, Kulturschaffende und Ehrenamtler aus der Gemeinde zu bereits zu einem Treffen geladen, um in dem knappen Zeitfenster noch das Beteiligungsverfahren realisieren zu können.

Bis zu 150.000 Euro Zuschuss pro Jahr

Wie Andrea Schütze berichtete, hat das Kulturministerium mit der neuen Förderrichtlinie erstmals ein ganz auf die Kulturentwicklung im ländlichen Raum gerichtetes Förderprogramm aufgelegt. Für diese künftig vom Land geförderten Ankerpunkte stellt das Land dann jährlich eine Million Euro bereit. Das bedeutet, pro Ankerpunkt stehen zwischen 100 und 150.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Die Förderung der regionalen kulturellen Ankerpunkte beginnt bereits im Oktober 2021 und läuft zunächst drei Jahre, kann sich aber nochmals um drei Jahre verlängern.

Unter dem Titel „Kulturzentrum Das Haus – Im Haus zu Hause“ wurde der Förderantrag aus Niedergörsdorf eingereicht. „Wenn man weiß, was mit den Inhalten erreicht werden soll, dann hat man schon den Eindruck, das könnte auf unser Kulturzentrum zugeschnitten sein. Denn vieles haben wir schon gemacht“, so Andrea Schütze zu den Zielen des Programms. Ob der Zuwendungsbescheid für Altes Lager demnach positiv ausfällt, bleibt abzuwarten. Sollte es mit der Förderzusage klappen, könnten sich aber auch für die bereits überregional bekannte Kultureinrichtung in der Gemeinde Niedergörsdorf einiges ändern.

Das Kulturzentrum „Das Haus“ könnte kultureller Ankerpunkt werden. Welche Angebote dann mit der Förderung realisiert werden könnten, wurde vor Kurzem besprochen. Quelle: Isabelle Richter

Mit der Förderung kann das jährliche Budget für das Kulturprogramm auf der einen Seite aufgestockt und dem Publikum mehr geboten werden. Auf der anderen Seite bietet das „Haus“ genügend Räumlichkeiten, in denen verschiedenste Projekte in Leben gerufen werden können. Hierfür braucht es neben dem Netzwerk aus Ehrenamtlichen, die etwas anbieten können und wollen, auch Gelder für das dazu benötigte Material und Ähnliches.

Mit mehr individuellen Angeboten könnte die Kultureinrichtung ein größeres und breiteres Publikum für sich interessieren. Ziel ist es, dass das „Haus“ von den Niedergörsdorfern als großes Dorfgemeinschaftshaus für alle angenommen wird und Berührungsängste zum Bereich Kultur abgebaut werden. So fand Conrad Panzner etwa: „Das Haus ist schon prädestiniert dafür, so ein Ankerpunkt zu werden. Gut wäre es wirklich, wenn es Angebote für Jung und Alt gibt.“ Haus-Chefin Andrea Schütze stimmte dem zu.

Töpfermarkt und Frauenfrühstück unter den Wünschen

Welche Projekte künftig mit welchen Personen in welchen Räumlichkeiten angeboten werden könnten, wurde nun im Förderantrag niedergeschrieben. Während des Beteiligungsverfahrens hatten die Anwesenden sich etwa Frauenfrühstücke zu bestimmten Themen gewünscht. Auch ein Advents- oder Töpfermarkt rund um das ehemalige Offizierskasino stand mit auf der Liste – ebenso wie Kunstworkshops mit Jugendlichen, Lesungen mit jungen Nachwuchsschriftstellern oder wieder ein Theatersommer.

Info: Am Mittwoch wird in Altes Lager der „Digitale Engel“ erwartet. Im „Haus“ können sich Interessierte in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr vom Experten in Sachen Smartphone-Bedienung schulen lassen.

Von Isabelle Richter